お気に入り K18ジュエリー cullent　ダイヤモンド　0.32ct　ピアス ピアス(両耳用)

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■石：ダイヤモンド 計0.32ct（中石0.1ct 脇石計0.06ct ×ペア）

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■寸法：トップサイズ縦5.2mm×横5.2mm、高さ3.3mm

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■通常価格 : 77,000円

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■0.1ctのダイヤモンドをメレダイヤで包み込んだ18金ピアス。

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2019年に購入し、半年程よく使用していました。ピアス裏側のポスト周りが若干、金色が赤茶っぽく変色していますが、表面は綺麗です。

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商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

ネットショップ K18ジュエリー cullent 本格ダイヤモンド ジュエリーK18 ダイヤモンド ピアス cheer ピアス 18金 18k ダイヤモンド レディース ジュエリー アクセサリー おしゃれ シンプル ニッケルフリー 金属アレルギー ノンアレルギー■素材：K18■石：ダイヤモンド 計0.32ct（中石0.1ct 脇石計0.06ct ×ペア）■寸法：トップサイズ縦5.2mm×横5.2mm、高さ3.3mmポスト0.7mm×10mm■通常価格 : 77,000円■0.1ctのダイヤモンドをメレダイヤで包み込んだ18金ピアス。2019年に購入し、半年程よく使用していました。ピアス裏側のポスト周りが若干、金色が赤茶っぽく変色していますが、表面は綺麗です。ケース、ショッパー、ギャランティカード付きとなりますが、紙素材ですので所々、経年劣化で色褪せがあります。自宅保管にご理解のある方のみご購入をお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

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