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ネットショップ K18ジュエリー cullent 本格ダイヤモンド ジュエリー
由佳様専用出品 agete K10フープピアス チャーム 5点セット
ルイヴィトン VUITTON ピアス ブックル ドレイユ・ブルーミング
K18 ダイヤモンド ピアス cheer ピアス 18金 18k ダイヤモンド レディース ジュエリー アクセサリー おしゃれ シンプル ニッケルフリー 金属アレルギー ノンアレルギー
【新品】18金/k18/ゴールド/蝶/バタフライ/キュービック/揺れるピアス
年明けセール キラキラShop天然 Diamond ピアス 大粒 1.2ct
■素材：K18
【セール中❣️超美品】18金 パールピアス
■石：ダイヤモンド 計0.32ct（中石0.1ct 脇石計0.06ct ×ペア）
k18BVLGARIオニキスピア 今週まで値下げ！！早い者勝ち‼️
■寸法：トップサイズ縦5.2mm×横5.2mm、高さ3.3mm
【新品仕上げ済】ミキモト アコヤ パール ピアス K18WG【11687】
ポスト0.7mm×10mm
K18ピアス AU750 イヤリング 金18
■通常価格 : 77,000円
美品 dior ピアス ヴィンテージ スイング アクセサリー
⭐︎極美品⭐︎ エルサ・ペレッティ オープン ハート ピアス K18 ピンクゴールド
■0.1ctのダイヤモンドをメレダイヤで包み込んだ18金ピアス。
シャネル ラインストーンピアス
スワロフスキー ピアス イヤーカフ
2019年に購入し、半年程よく使用していました。ピアス裏側のポスト周りが若干、金色が赤茶っぽく変色していますが、表面は綺麗です。
CHANEL シャネル ピアス 箱付き
ete K18YGダイヤモンド フープ ピアス
ケース、ショッパー、ギャランティカード付きとなりますが、紙素材ですので所々、経年劣化で色褪せがあります。
CHANEL♡シャネル ラウンド フックピアス ココマーク ブラック
vivienne westwood ローズマリー スモール ピアス GLD
自宅保管にご理解のある方のみ
k10ダイヤモンドサークルピアス
ご購入をお願いいたします。
【新品未使用】値下げ中★ヴァンドーム青山 ピアス
商品の情報
商品の状態
やや傷や汚れあり
18Kフィリグラーナ【イタリアンジュエリーピアス
マークジェイコブスピアス
4℃(プラチナピアス)
ピアスセット
【新品未使用】DIOR ピアス
Christian Dior ハート ピアス CD ロゴ ゴールドカラー
【星】☆シャープな星のシンプルピアス K18YG
agete アガット ゴールドピアス
ネットショップ K18ジュエリー cullent 本格ダイヤモンド ジュエリーK18 ダイヤモンド ピアス cheer ピアス 18金 18k ダイヤモンド レディース ジュエリー アクセサリー おしゃれ シンプル ニッケルフリー 金属アレルギー ノンアレルギー■素材：K18■石：ダイヤモンド 計0.32ct（中石0.1ct 脇石計0.06ct ×ペア）■寸法：トップサイズ縦5.2mm×横5.2mm、高さ3.3mmポスト0.7mm×10mm■通常価格 : 77,000円■0.1ctのダイヤモンドをメレダイヤで包み込んだ18金ピアス。2019年に購入し、半年程よく使用していました。ピアス裏側のポスト周りが若干、金色が赤茶っぽく変色していますが、表面は綺麗です。ケース、ショッパー、ギャランティカード付きとなりますが、紙素材ですので所々、経年劣化で色褪せがあります。自宅保管にご理解のある方のみご購入をお願いいたします。
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やや傷や汚れあり
お気に入り K18ジュエリー cullent ダイヤモンド 0.32ct ピアス ピアス(両耳用)
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(税込) 送料込み
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ピアス(両耳用)
K18ジュエリー cullent ダイヤモンド 0.32ct ピアス
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