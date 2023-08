・コレクション整理のため、出品します。

三白眼ちゃん illustration by ED 1/6 完成品フィギュア

・

超合金魂 GY-01R マジンガーZ(リニューアルバージョン)

・画像にあるものが全てです。

ベアブリック KAWS

―― 大きさ:~10cm前後。

北海道フィギュアみやげ ガチャガチャ 旭山動物園

―― 材質:レジン製。

宝多六花 フィギュア〜I believe in future〜

・

完売品!ヴィンテージ エルヴィス「和LOHA」ソフビ人形

・画像はデジカメ撮影となります。お使いのパソコンによって色 合いが違う場合もあります。素人保管の中古品となりますので、完璧な状態をお求めの方、神経質な方及び完全美品コレクターの方は入札をご遠慮ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

