最大80％オフ！ 豚 置物 116.2g 古玩 玉 彫刻 石 天然石 オブジェ 中国美術 1点 彫刻/オブジェクト

(保管番号)BZY1998-a

●状態:画像にてご確認ください

本体:7.7cm × 3.4cm × 4cm

重さ 116.2g

現状での発送となります。

豚 置物 1点 中国美術 オブジェ 天然石 石 彫刻 玉 古玩 116.2g

写真にてご確認の程宜しくお願い致します。

素人採寸になります誤差などありましたらご容赦願います

■本体

使用形跡有

破損なし(ひび割れ、欠け ありません。)

スレ、シミ、傷有

経年の汚れ

豚 置物 1点 中国美術 オブジェ 天然石 石 彫刻 玉 古玩 116.2g



箱等ありません。ご了承ください

中古品になります神経質な方の購入はご遠慮願います

発送は土日祝日除きます

発送は簡易包装になります

梱包資材はリサイクル品を使います。ご了承願います

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

(保管番号)BZY1998-a豚 置物 オブジェ 天然石 石 彫刻 玉 ●状態:画像にてご確認ください本体:7.7cm × 3.4cm × 4cm 重さ 116.2g現状での発送となります。写真にてご確認の程宜しくお願い致します。素人採寸になります誤差などありましたらご容赦願います■本体使用形跡有破損なし(ひび割れ、欠け ありません。)スレ、シミ、傷有経年の汚れ箱等ありません。ご了承ください 中古品になります神経質な方の購入はご遠慮願います 発送は土日祝日除きます 発送は簡易包装になります 梱包資材はリサイクル品を使います。ご了承願います

