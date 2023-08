アプワイザーリッシェの襟付きピンタックミニワンピースです。

2021年秋に購入しました。

1〜2回着用したのみの美品です。

⭐付属のペチコートなしです。

ブラウスとしてパンツに合わせて着用したためペチコートを紛失してしまいました。

ご了承ください。

ビッグカラーがとてもかわいいです◎

つけ襟タイプで取り外しでき、後ろにボタンがついており固定できるためずれません。

カラー ブラック 黒 BLACK

素材 綿100%

サイズ 1(Sサイズ相当)

着丈 約88㎝

胸囲 約116㎝

袖丈 約66㎝

袖幅 約10㎝

参考価格 20,900円

▽公式商品説明

《2021AW》

フリル衿が華やかな印象を演出するミニワンピース。胸元のピンタックもクラシカルで上品な印象を演出。ふわっと広がるスカートシルエットも、フェミニンさを引き立たせてくれます。衿は取り外し可能なので、シンプルにもお使いいただける2WAY仕様。日常使いはもちろん、デートや女子会などのお呼ばれシーンにも活躍してくれるアイテムです。

カラー...ブラック

袖丈...長袖

柄・デザイン...無地

素材...コットン

季節感...春, 秋, 冬

AIMER

JILLSTUART

ジルスチュアート

Noela

Ray BEAMS

レイビームス

CAROLINA

カロリナグレイサー

merry jenny

メリージェニー

Mystrada マイストラーダ

JUSGLITTY ジャスグリッティー

Rirandture リランドチュール

CADUNE カデュネ

Arpege アルページュ

celford セルフォード

フレイアイディー

snidel スナイデル

ストロベリーフィールズ

ANAYI アナイ

トゥモローランド

エムプルミエ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アプワイザーリッシェ 商品の状態 未使用に近い

