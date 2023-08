■フレーム品番

■フレームサイズ

49□20-

フレーム素材:ステンレス

フロントカラー:メタリックブルー

テンプルカラー:メタリックブルー

フレーム:メタル・フルリム

当商品はフレームのみの価格となっております。

レンズもご一緒に購入したい方は以下を検索にてお探しくださいませ。こちらの商品とレンズを単体で購入されるよりもお得となります。

No.2036メガネ ステンレス【度数入り込み価格】

不明点はお気軽にコメントください!

※値下げのご依頼承ります。

※新品未使用のフレームになります。

※カテゴリーの関係上性別を固定していますが、当アカウントで扱うメガネには正確な区分がございません。お客様にあったサイズのものをご購入いただければ幸いです。

※出品しております商品画像と現物の商品の色合いに若干の差がございます。色合い等の再確認をされたい方は、ご購入の前にコメントにてお問い合わせください。

#メガネ

#ダテメガネ

#伊達メガネ

#ユニセックス

#男女兼用フレーム

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

