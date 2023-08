喜ばれる誕生日プレゼント Supreme Washed Chino Twill Camp Cap 2M31 キャップ

#Aprilroofs ← 全出品物

★★ シュプリームを中心に多数出品中です ★★

★値下げ不可・即購入可★

Supreme Washed Chino Twill Camp Cap

シュプリーム ウォッシュド チノ ツイル キャンプキャップ

ウォッシュを施したチノツイルキャンプキャップ。

サイズ調整可能なアジャスターはレザー仕様になっています。

カラー:Zebra / ゼブラ

シーズン:2022fw

生産国:アメリカ

タグ付き新品未使用ですが、完璧な商品をお求めの方は購入をお控えください。

喫煙者ではありませんし、ペット等も飼っておりません。

丁寧に保管しておりますが、一度人の手に渡っている商品であることをご理解したうえでご購入をお願いします。

発送はネコポスを予定しております。

0210

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

