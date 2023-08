【高額売筋】 E500様専用　超レア CITIZEN アラーム CRYSTRON 腕時計(デジタル)

プロフィール必見!!

デッドストック品

CITIZENホームページで調べた所、1976年(昭和51年)あたりの腕時計になると思います。

世界初のデジタル式アラーム機能付き腕時計

機械式のアラーム時計とは異なり、アラーム精度は正確無比で当時としては画期的な時計でした。

綺麗な状態で保管されてました。

多少わずかなスレキズあります。

かなりレアな腕時計だと思います。

もう一点出品してる腕時計もかなりレアで

コレクターには、たまらない一点だと思います。

今までのメルカリで見たことありません。

【商品説明】

新品・未使用だと思いますが、詳しくわかりません。年数経過がたってますのでスレキズ等あります。

作動確認できないのでジャンク品になります。

※現在の新品時計のクオリティを求められる方、ビンテージ品にご理解の無い方は、ご遠慮ください。

※スレキズが見られます。詳しくは、画像にある物のみになります。

※保証書・ケース等はつきません。

※NCNRでお願いします。

※自宅保管の為、神経質な方はご遠慮下さいm(__)m

商品の情報 ブランド シチズン 商品の状態 未使用に近い

プロフィール必見!!デッドストック品CITIZENホームページで調べた所、1976年(昭和51年)あたりの腕時計になると思います。世界初のデジタル式アラーム機能付き腕時計機械式のアラーム時計とは異なり、アラーム精度は正確無比で当時としては画期的な時計でした。綺麗な状態で保管されてました。多少わずかなスレキズあります。かなりレアな腕時計だと思います。もう一点出品してる腕時計もかなりレアでコレクターには、たまらない一点だと思います。今までのメルカリで見たことありません。【商品説明】新品・未使用だと思いますが、詳しくわかりません。年数経過がたってますのでスレキズ等あります。作動確認できないのでジャンク品になります。※現在の新品時計のクオリティを求められる方、ビンテージ品にご理解の無い方は、ご遠慮ください。※スレキズが見られます。詳しくは、画像にある物のみになります。※保証書・ケース等はつきません。※NCNRでお願いします。※自宅保管の為、神経質な方はご遠慮下さいm(__)m#CITIZEN#シチズン#デジタル#レディース#メンズ#腕時計#女性用#男性用#時計#日本#国内メーカー#日本製#ヴィンテージ#スペシャル #Angel#エンジェル #Antique #古物 #骨董 #コレクター #コレクターズ#コレクション #レア#エレガント#上品#上質 #アンティーク#デッドストック

