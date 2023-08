1部フィギュア集めを卒業したので

花城1946 ↓引用

Web小説サイト晋江文学城作家・墨香銅臭氏の同名小説原作の、bilibili人気アニメ『天官賜福』より絶境鬼王「花城」がねんどろいどになって登場です!交換用表情パーツは余裕のある「通常顔」のほかに、優雅な「狂気顔」と深情がある「優しい笑顔」もご用意いたしました。オプションパーツは武器の「湾刀厄命」、「赤い傘」、「ひるがえる銀色の蝶群」、「小さく白い花」が付属します。鬼王であるときの迫力はもちろん、謝怜と向き合う優しい花城も再現可能です。ぜひかっこよくて深情がある「ねんどろいど 花城」をお手元にお迎えください!

謝怜1945 ↓引用

Web小説サイト晋江文学城作家・墨香銅臭氏の同名小説原作の、bilibili人気アニメ『天官賜福』より神官「謝怜」がねんどろいどになって登場です!交換用表情パーツは優しい微笑みの「通常顔」のほかに、オロオロとする「驚き顔」と悠々たる「にっこり顔」もご用意いたしました。オプションパーツは「大きな笠」、法宝の「白綾若邪」、「箒」と手持ちできる「小さい笠」が付属します。菩薺村でののんびりした日常はもちろん、花城と向き合う優しい謝怜も再現可能です。ぜひ優しくかわいい「ねんどろいど 謝怜」をお手元にお迎えください!

即購入⭕️

☆ 翌日発送 ☆

タイミングが合えばその日に発送致します!!

土日は郵便局が休みなので、(金)(土)(日)に購入された場合は月曜日発送となります!!

プチプチに包んでしっかり防水した状態で発送致します◎

