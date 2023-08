お値段、見直しました。

パドカレの染めが目を惹く黒地カーディガンブラウス。

昨年購入。素敵な染めのグラデーション、サラッとした着心地が気に入り購入したものの、着用機会のないままクローゼット保管しておりました。

今年こそと試着しましたが、私にはあまり似合わない気がして出番が無さそうです。

とても素敵な羽織りで迷いがありますが、お探しの方がおりましたら、いかがでしょうか。

以下Webより

職人が1点1点手作業で紐などで絞って染めるクラフトハンドワーク。

染料の染み方や模様にもそれぞれ異なる、人の温もりが感じられる味わい深いアイテムに仕上がりました。

ややコンパクトなサイズ感の1つ釦留めデザインなので、中にシンプルなタンクトップやTシャツの上に羽織る着こなしがおすすめです。

ドライタッチなリネン素材は汗ばむ時期にでも着やすくさらりとした着心地。ご自宅でお洗濯も可能です。

《先染めリネン》

フランスノルマンディー産のリネンを使用し、通常よりも糸の撚りを強くすることでドライタッチでさらりとした着心地が特徴。

シャンブレー素材を使用することで、色に深みを出した。

製品ムラ染めを施し、インパクトのある仕上がりになった。

素材:麻100%

原産国:日本

クリーニング:手洗い可 石油系ドライ

サイズ36(M)表示

平置き採寸を参考になさって下さい。

肩幅 44

身幅 59

着丈 61

定価 31,900円

タンクトップ

身幅 44

若干ストレッチあり

ユーズド品、難無し

試着のみの綺麗なお品です。

写真のブラウス下に着用ジョルジュレッシュのタンクトップをお付けした出品金額での出品です。

タンクトップ不要の方はコメントよりご連絡下さい。500円お値引きいたします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド パドカレ 商品の状態 新品、未使用

