玄関先迄納品 新品 28.5cm ASICS GEL-1090 V2 Freja Wewer スニーカー

ASICS GEL-1090 V2 Freja Wewer

大人気のスタイリストFreja Wewerとのコラボモデル。非常に人気のあるモデルです。

Kiko Kostadinovやjjjjoundなどのコラボモデルが好きな方にもおすすめです。

カラー:シルバー

サイズ:US10.5 / JP28.25cm

新品未着用、タグ付き(ただし替え紐のみ欠品)

購入前に必ずコメントをお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド アシックス 商品の状態 新品、未使用

