年末のプロモーション EC SURFBOARDS　エリック クリステンソン サーフィン

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

※ 手渡し可能であれば値引きいたします！EC SURFBOARDSCosmic FonzerEC ＝ エリック クリステンソン ( クリス クリステンソン の実弟 ) シェイプ 、新品未使用の サーフ ボード です。コスミック・フォンザーは多くの場所でテスト試乗され、ファインチューンされた宇宙的ボンザー。ワイデスト・ポイントを前方に持ってくることで胸の下に最大浮力を達成。つまり、テイクオフの安定性、波を取る容易さ、パドリング力の向上と、グレートサーファーの称号に必要な三つの条件がこのボードには入力設計されている。『テイルを絞ることによって、極限波への食いつきを確約。５フィンボンザーとのコンビネーションと特殊なボトム形状により、類稀なるドライブ感とスケーティング力を達成。それらすべての性能によりトラベル用の一本や、普段使いも最高峰のボードとなる。』とエリックがかく語りきり。このボードをYouTubeで解説してます。https://youtu.be/u53HJ81bgokサイズ7′2” X 21 1/8 X 2 9/16セミイーグルノーズラウンドピンテイルレイル形状ミデアムボキシーロッカーノーズ：ミディアムロッカーテイル：抑えめなロッカーボトム形状Fonzer recipe※ボンザーフィン間に深いコンケーブスロットカリフォルニア Let's party というブランドのデッキパッドを貼っちゃいました！発送は専用ダンボール箱にて完璧に梱包します。現状販売NCNRボンザーミッド レングスオルタナショートチョコレート フィッシュナキ サーフ

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