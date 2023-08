✳✳✳2日間(7/1〜7/2)限りの復活出品✳✳✳

yori 圧縮ニットプルオーバー【2022AW】レッド

お値段のご相談も承らせていただきますので、

最後のこの機会に是非、ご検討くださいませ!

✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳

《フォクシー Knit Tops "Macaron Tops" アボカド 38》

❀FOXEY EXPRESS 2022年11月掲載品

❀オンラインブティック現行完売品

〜〜〜

重ね着しても前後を変えても可愛い

アレンジ上手なニット

上質なカシミヤのクロップド丈ニットトップスは後ろボタンになっており、前後を変えてカーディガンとしても着用できます。襟付きのトップスを中にした重ね着も新鮮。

〜〜〜

EXPRESSの表紙を飾った、肌触りと風合いが柔らかなカシミヤ100%のトップス。まろやかなグリーンカラーの『アボカド』は優しい差し色に。大きめなくるみボタンがアクセントになったシンプル、コンパクトなニットです。

✿品番:43179

✿カラー:アボカド

✿サイズ:38 (実寸は画像をご参照ください)

✿素材:画像をご参照ください。

✿付属品:紙タグ、予備ボタン

✿定価:132,000円

着用回数一度の美品です。クリーニング済みですのですぐに気持ちよくお召しいただけます。

オンラインブティックではこちらのサイズ、カラーは完売しております。お探しの方に是非。

ご不明点等、お気軽にコメントくださいませ。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド フォクシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

