シアーズのダブルマントルランタンです。

38explore ZEROPOD38 TheArth.Ver ざぁーす

メンテナンスをして使うつもりで保管していましたが、時間が取れない為出品します。

サーモスNo.8326ガソリンランタン

バルブホイールが無かったので、とりあえず現行の

Goalzero Micro Flash 2つセット

付けました。

【レア】brunt my way フュアーハンドランタン(タン)

グローブは付きません。

【新品 未使用】TENtoTEN WHAT WE WANT コロニスタンド

ポンピングしても圧が抜けておりますので、最低でもポンプカップの交換が必要になると思います。

商品の情報 ブランド コールマン 商品の状態 傷や汚れあり

シアーズのダブルマントルランタンです。メンテナンスをして使うつもりで保管していましたが、時間が取れない為出品します。バルブホイールが無かったので、とりあえず現行の付けました。グローブは付きません。ポンピングしても圧が抜けておりますので、最低でもポンプカップの交換が必要になると思います。

商品の情報 ブランド コールマン 商品の状態 傷や汚れあり

38explore 38灯MIYABI +tripod DAMNGOOD‼︎【1987年5月製造】コールマン 286Aブラック&ゴールドカスタムJaws B.B.N サメフィンiwatadenki イワタデンキゴールゼロ Flash 3個★奇跡的新品❗★フュアーハンド Feuerhand 姉妹ランタン BAT158mii*様ご確認用 お買い上げいただいた商品の詳細です