50 美品 88年 英国製 Burberrys ヴィンテージ ステンカラー コート ベージュ ENGLAND製 バーバリー バルマカーン バルカラー PRORSUM 80s

19ss AURALEE SOUTIEN COLLAR COAT



50 88年 英国製 バーバリー ビンテージ ステンカラー コート 80s

※注意事項はプロフ欄に記載いたしますので、必ずご一読ください。

【新品タグ付】UNITED ARROWS SOVEREIGN コート



THEE bal collar coat (BEIGE)

【サイズ】

NIKELAB ACG 2in1 コート ゴアテックス US S JP M

[表記]SM 50

Y59-4 ロロピアーナ コート ジャケット ネイビー 紺 アウター M 美品

[着丈]約104cm(襟/フードの付け根~裾)

17SS Edwin Horlエドウィナホール リネン コート 紺729L▲

[身幅]約61cm(脇下~脇下)

美品 RELAFORT cricket コート

[肩幅]採寸不能

ラモンド LAMOND コート

[裄丈]約84cm(首中心~肩~袖先)

Burberrys ステンカラーコート

[袖丈]約43cm(脇下~袖先)

新品22ssオーラリーステンカラーコート★AURALEEコモリATON



正規 HERNO ヘルノ ステンカラーコート

[トルソー]身長172cm/バスト96cm/肩幅44cm

【Paul Smith × MACKINTOSH】Wネーム コラボ キルティング



メンズコート ブラウン

【色柄】

マルニ コート

ベージュ

バーバリー ロンドン BURBERRY ナイロンコート裏地ノバチェック XL



THE RERACS バルカラーコート 21fw 48

【素材】

KAPTAIN SUNSHINE ゴアテックススタンドカラーフィールドコート

表地:コットン51%/ポリエステル49%

60’sフランス製 ショップコート Le Mineur社 デッドストック②

裏地:コットン50%/ポリエステル50%

超希少 HERMES margiela期 ステン SM マッキントッシュ 星付

ライナー:ウール

美品 THE NERDYS Stand Fall Collar Coat



<超希少>最高級生地 カシミヤ 90s GIVENCHY ステンカラーコート L

【状態】

プラダ ステンカラーコート ブラック サイズ44

・本体裏地に毛羽感

ナナミカ(nanamica)×ザノースフェイス ステンカラーコート ゴアテックス

・フロントボタンの近くにほぼわからない小さなうっすらとしたシミが数か所

70s Aquascutum Aqua5 ビンテージバルマカーンコート ベージュ

・裾にかなりうっすらとしたシミと小さな汚れ

visvim 22AW HERGE TT COAT 2 BLACK ステンカラー

・左袖先ボタンの1つに欠け

Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト ウールギャバジンステンカラーコート

・その他多少の使用感

【極美品】イッセイミヤケ ステンカラーコート メルトンウール

いずれも大きく目立つものではなく、当時の物としてはかなり綺麗な状態です。

マウンテンリサーチ コート Lサイズ

問題なく着用していただけると思います。

コムデギャルソンオム 2003年製 ステンカラーコート



バーバリー ブラックレーベル コート

【コメント】

Marine Serre レッド・カモフラージュ・コート

1988年の春頃に製造された英国製のバルカラーコート。

《バーバリー》 ステンカラーコート バルマカーンコート イングランド製 ベージュ

ジッパー着脱式のウールライナー付きで、ライナーも本体裏地もノバチェックです。

MAGLIANO 19aw PAZIENZA ESKIMO KHAKI

30年以上昔の物とは思えないほど綺麗な状態で、おすすめの一着です。

yaeca ヤエカ ステンカラーコート ロング Mサイズ

お探しの方は、この機会にぜひご検討ください。

【最安値】本田翼着用Maison Margiela メゾンマルジェラ コート

(Ref.No050ZO91254)

マッキントッシュ HURLFORD SHORT BALMACAAN COAT



10s 20s ユーロ フレンチワーク ヴィンテージ アンティーク リネン

#cypher商品一覧

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バーバリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

50 美品 88年 英国製 Burberrys ヴィンテージ ステンカラー コート ベージュ ENGLAND製 バーバリー バルマカーン バルカラー PRORSUM 80s※注意事項はプロフ欄に記載いたしますので、必ずご一読ください。【サイズ】[表記]SM 50[着丈]約104cm(襟/フードの付け根~裾)[身幅]約61cm(脇下~脇下)[肩幅]採寸不能[裄丈]約84cm(首中心~肩~袖先)[袖丈]約43cm(脇下~袖先)[トルソー]身長172cm/バスト96cm/肩幅44cm【色柄】ベージュ【素材】表地:コットン51%/ポリエステル49%裏地:コットン50%/ポリエステル50%ライナー:ウール【状態】・本体裏地に毛羽感・フロントボタンの近くにほぼわからない小さなうっすらとしたシミが数か所・裾にかなりうっすらとしたシミと小さな汚れ・左袖先ボタンの1つに欠け・その他多少の使用感いずれも大きく目立つものではなく、当時の物としてはかなり綺麗な状態です。問題なく着用していただけると思います。【コメント】1988年の春頃に製造された英国製のバルカラーコート。ジッパー着脱式のウールライナー付きで、ライナーも本体裏地もノバチェックです。30年以上昔の物とは思えないほど綺麗な状態で、おすすめの一着です。お探しの方は、この機会にぜひご検討ください。(Ref.No050ZO91254)#cypher商品一覧

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バーバリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

値下げ【オーラリー/5(L)】ベージュ希少ライトウールモヘアステンカラーコートLevi's リーバイス デニムロングコート M 生地 ジップアップ 裏地あり【EDWARD'S】ロングコート ステンカラーコート カシミヤ100% L【値下げ可】yarmo REGD UTILITY CLOTHING コート日本軍40's ステンカラークラッシュオーバーコートインバーティア ステンカラーコート 3L【美品】タケオキクチコート英国製 マッキントッシュ DUNOON ウール ステンカラーコート 36【オフシーズンセール】Calvin Klein ステンカラーコートsacai マン ステンカラー スプリングコート 3サイズ 格安!