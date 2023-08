2回程見て自宅保管していました

(再生確認済み)

ユーズドという事をご理解頂ける方のみご検討下さい

全体的に綺麗な状態で目立った傷などはありませんがBOXの角が少し擦れがあります

神経質な方はご遠慮下さい

1 星の忍者

2野獣郎見参

3 Susanoh〜魔性の剣

4 西遊記

5 LOST SEVEN

6 大江戸ロケット

8 ボーナス1(劇団員トークその他)

8 ボーナス2(ダイジェスト映像)

値引き交渉はしておりません

簡易包装で発送致します

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

