【商品説明】

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 未使用に近い

【商品説明】60s After six special vintageヴィンテージ アフター6 タキシード ブレザー ダブル ジャケット サイズ46 USA製 ウール コットンオフホワイト ミントコンディションスペシャルなヴィンテージジャケット。ヴィンテージラルフローレンや、アメカジ、アメトラ好きには自信を持ってお勧め出来る逸品。アメトラ好きに自信を持ってお勧め出来る商品。60年代のタキシードジャケット。ほぼデッドストック品。ヴィンテージUSA製のダブルブレザー。アメリカ製ウールコットンを使用したブレザー。希少価値が高い、スペシャルな商品になります。清涼感あるオフホワイト、そして通気性ある生地。これからの季節にぴったりな生地になります。流行にとらわれず長年使えるシルエット、シンプルなデザインになりますのでとても使い勝手の良い名品。現在では作っておらず、貴重な商品。クラシックスタイルなボックスシルエット。当時の アメトラや IVY を意識した作り。ボタンの素材に至るまで手の込んだ作りです。【サイズ】サイズ46 XL程度肩幅約47cm身幅約58cm着丈約79cm袖丈約66cmウールコットンUSA製 着用モデル185cm857kg【状態】クリーニング済み。ミントコンディション。使用感は少なく、ほぼデッドストック。目立つ傷汚れはありません。詳しくは写真をご確認下さい。【スタイル】フォーマル合わせでも素敵ですが、サラッと羽織ってスラックスやデニム、ミリタリー パンツなどに合わせるのも抜群。【その他】ラルフローレン Ralph Lauren やパープルレーベル、ブラックフリース、トムブラウン thom brown など、アメトラが好みの方でしたらハマるシルエット。アメリカ古着やビンテージデニムなど、ヴィンテージ 好きでアナトミカやRRL、オアスロウなどが好きな方にもお勧め。グラフペーパー graphpaper、Neat ニート 、ヤエカやオーラリー、コモリ COMOLI、ciota シオタ、HELILL ヘリル、ANATOMICA アナトミカやノースフェイス、ナナミカ、イズネス、LE レショップ、ビンテージ、ミリタリーや古着などが好きな方にお勧め。お値引き不可。

