ご閲覧いただきありがとうございます!

【商品詳細】

Maison Margiela MM6

21AW Inside-Out Straight-Leg Jeans

インサイドアウト ストレートレッグ ジーンズ

元々が裏返しでデザインされている

インサイドアウト加工のものです。

外側も内側もタグがつけてあり、

マルジェラらしい凝ったデザインのものです。

ドッキング加工で、

多数のギミックがありお勧めです。

外では一度も履いておらず、

使用感もなく未使用に近いお品物です。

サイズ···42

数年前に一目惚れして購入したものですがサイズが少し大きくて結局一度履いただけです

総丈···113cm

ウエスト···40cm

股上···27cm

股下···86cm

カラー···インディゴ

型番···S62LB0065

その他、COMME des GARCONS HOMME PLUS

(コムデギャルソンオムプリュス)や、

yohji yamamoto pour homme

(ヨウジヤマモトプールオム)等、

着なくなった多数のドメスティックブランドを

多数出品しております。

本商品の採寸は、平置きでの計測となります。

個人採寸になりますので、誤差が生じる場合がありますので予めご了承ください。

お写真の撮り直し、ご質問などのコメントも心よりお待ちしております!

お気軽にコメント欄にご質問等お書きください!

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エムエム6メゾンマルジェラ 商品の状態 未使用に近い

