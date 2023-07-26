【正規逆輸入品】 エアモアアップテンポ ナイキ ’96 グリーン "ラフ スニーカー

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新品ですが自宅保管品となります。
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商品の情報
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|ブランド
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|商品の状態
|新品、未使用
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ご覧頂きありがとうございます^_^ナイキ エアモアアップテンポ ’96 "ラフ グリーンサイズ 28cm新品Nike(ナイキ)より無骨さ漂うAir More Uptempo ’96(エアモアアップテンポ ’96 )の新色"Rough Green"(ラフ グリーン)が登場！アッパーサイドに配置された「AIR」の文字が特徴的で、「モアテン」の愛称で親しまれているエアモアアップテンポです。新品ですが自宅保管品となります。ご理解の上ご検討よろしくお願い致します。
商品の情報
|商品のサイズ
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