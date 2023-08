イタリア製 GUCCI グッチ パイソン レザーポーチ付き トートバッグです。

MADE IN ITALY

サイズは、

底34cmX15cm

上部 横幅46cm

高さ29cm

ハンドル全長52cm

レザーポーチのサイズは、

24cmX14cm

外側は、パイソン(蛇皮)

内側も本革です。

国内直営店にての購入品です。

数回の使用ですが

4隅の擦れは、ほんの僅かにありますのでご了承願います。

製造番号等は、リボンで

カバーしてあります。

中は、本革レザーライナーで

ポケットは、ファスナー付きが1つ、

ファスナーなしが2つあります。

留め金具にもGucciロゴがあります。

ブラウンのグッチの布保存袋付きです。

カラー···ブラウン ベージュ

柄・デザイン···パイソン アニマル

素材···本革

バッグサイズ···A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

