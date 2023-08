nさま,どうぞ宜しくお願い致します。

STUNNING LURE クロップドハーフTシャツ



VALENTINO トップス



◆タグ付新品未着用◆ MORABITO BLANC モラビト ブラン チュニック



【試着のみ】フェアリートップス トレフルプラスワン TREFLE ピンク

身幅39センチ程

Sacai Tシャツ

前丈48 後丈64センチ程

国内直営店購入ルイヴィトン モノグラム Tシャツ

肩幅32センチ程

クレージュ トップス



ERMANNO SCERVINO カットワークレーストップス ホワイト 白

2回程の着用の後,立体ハンガーに掛けてクローゼット保管していました

JAMES PERSE ジェームスパース セットアップ美品❤︎ロンハーマンRHC

無臭

モスキーノ(MOSCHINO)Tシャツ



GUCCI グッチ x ケン スコット フローラル コットン Tシャツ

ストレッチが効いていて着やすく、後ろのサテンのような生地のティアードフリルが結構上から付いているので,スタイル良く見えます

maxmara Tシャツ

このサテンの様な生地が座ってもシワにならないし,お尻も隠れるので,ここは重要です!

未使用 メゾンドリーファー 親子ペア お揃い ドット 刺繍 タック シャツ



新品未使用 45R ジンバブエコットン ビッグスリットTシャツ ピンク

リボンは前後どちらでも結べます

《katsurakemeko 様専用です》❤️ゆったり❤️【伊太利屋】カットソー



リヒトベシュトレーベン Tシャツ

状態良く,超美品だと思いますが、自宅保管の中古品ですので,神経質な方は購入をお控えください

リズリサ オープンショルダーセットアップ



✨美品✨DOLCE&GABBANA 花柄 ノースリーブ スカート 2ピース

即購入OKです

プリーツプリーズ 袖なし ジーンズ色



新品 試着のみ タグ有 COG THE BIGSMOKE HARBOR VEST



『新品未使用タグ付』HEVE オーガンジーケープトップス ホワイト



milkboy NEVER HEAR NOTHING クマ 熊 Tシャツ 黒 紫

カラー···ブラック

green/HYKE バッファロースタッズ ビンテージ加工 ノースリーブ

袖丈···半袖

半袖カットソー

柄・デザイン···無地

【美品】AURALEE オーラリー*ギザリブトップス

ネック···クルーネック

新品未使用★LOUIS VUITTON ルイヴィトン Tシャツ

季節感···夏

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヨーコチャン 商品の状態 未使用に近い

nさま,どうぞ宜しくお願い致します。身幅39センチ程前丈48 後丈64センチ程肩幅32センチ程2回程の着用の後,立体ハンガーに掛けてクローゼット保管していました無臭ストレッチが効いていて着やすく、後ろのサテンのような生地のティアードフリルが結構上から付いているので,スタイル良く見えますこのサテンの様な生地が座ってもシワにならないし,お尻も隠れるので,ここは重要です!リボンは前後どちらでも結べます状態良く,超美品だと思いますが、自宅保管の中古品ですので,神経質な方は購入をお控えください即購入OKですカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···クルーネック季節感···夏

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヨーコチャン 商品の状態 未使用に近い

限定品 MOSCHINO モスキーノ レディース TシャツYOKO CHAN ヨーコチャン 36 超美品美品ヨーガンレールのモダン柄チュニックマルタンマルジェラ フラットガーメントT-SH新品未使用品 overprint POP ART TEE 白 T シャツLヴィリーナ バイラ パールトップス Sサイズ45r インドリネンのシャツ