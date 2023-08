初音ミク -Project DIVA- X HD

【商品状態】

動作確認済み

使用頻度は少なく主観になりますが美品かと思います。

裏面に少しキズがございます(写真6枚目)

その他の状態については写真にてご確認ください。

素人検品、保管の為

見逃しているキズ等あるかもしれません。

完璧を求める方、細かい事を気にされる方は

ご購入前によくご検討下さい。

【付属品】

本体、取扱説明書、内箱、外箱

※内袋はありません。

【商品発送】

外箱をプチプチで包み発送致します。

【商品解説】

PS3版で好評だった「ミニコン」がPS4版になって再登場! 難しい曲でも楽しく遊べる!

初音ミク -Project DIVA- future toneにも対応しています。

搭載機能○・×・△・□・L1・R1・L2・R2・L3・R3・SHARE・OPTIONS・PSボタン方向キー (上、下、左、右で独立の4ボタン) 左アナログスティック、右アナログスティック、タッチパッド、タッチパッドボタン

アーケード筐体に似た感覚でのプレイも可能45mmのボタンを搭載、アサイン変更機能も追加されお好みのボタン配置にできます

即購入歓迎致します。

万が一動作不良がありましたら

返品、返金対応致しますので

受け取り評価前にメッセージをお願いいたします。

こちらからその後の対応などをご連絡致します。

受け取り評価後の返品・返金等は

お受け出来ない場合がございます。

あらかじめご了承ください。

すり替え防止のためシリアルを控えております。

#初音ミク

#HORI

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

