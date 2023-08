【超目玉】 1P BROCHURE DENIM デニム ブローシュア デニム/ジーンズ

BROCHURE

◾️1P DENIM

◾️サイズ

M ウエスト89 股上31 股下70 裾幅22

◾️コンディション

新品未使用

◾️付属品:タグ

オンライン即完の人気アイテムです

ご検討のほどよろしくお願いします

#brochure

#ssz

#ahh

#beams

#katoyasai

#wtaps

#minnano

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ビームス 商品の状態 新品、未使用

