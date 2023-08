都内で カシウエア(kashwere)ダマスク柄 ブランケット　ネイビー　モルト 布団/毛布

カシウエア(kashwere)ダマスク THROW マイクロファイバー ダマスク柄 シンプル 大判 ブランケット(Navy /Malt)

▼仕様

状態:新品

カラー:Navy/Malt

▼サイズ

本体:137cm×187cm

※伸縮するため誤差が生じます。

▼素材

カシウエアマイクロファイバー100%

サイズ···セミダブル

柄···ダマスク

発送までに多少お時間をいただきます。在庫切れの場合にはお取引を一方的にキャンセルさせて頂くこともありますがご容赦ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

