●Diesel ディーゼル

リーバイス 501xx ビッグE 赤耳 1998年11月製造

KROOLEY-X-T

90s USA製 Levis 565 太畝 コーデュロイパンツ リーバイス

スウェットデニムパンツ ジョグデニム JOGG JEANS ジョグジーンズ イージーパンツ ストレッチ

リーバイス 501 デニムパンツ USA製 W31 BIGE 黒カン

ダメージ加工

ディーゼル ブラック ジーンズ 2419 サイズ31 約82㎝ 新品タグ付

ジッパーフライ

リゾルト RESOLUTE 712 W32 デニムパンツ ジーンズ

革パッチ レザーパッチ 牛革 COWHIDE LEATHER

オアスロウ orslow 105

made in TUNISIA チュニジア製

美品 90s ラングラー USA製 13MWZWK W38L34 ブラックデニム

綿95%

YAMANE虎 × 龍 濃紺

ポリエステル3%

OLD PARK オールドパーク 再構築 SLIT JEAN

ポリウレタン2%

新品!entre amis / アントレアミ 32 春夏 トレンドデニスラパンツ

定価52800円

orSlow IVY FIT DENIM 107 メンズ XL(4)



ナンガ HAKU HK-S103 LOWCLOTCH SKINNY サイズ M

●股部分破れありません。

MINEDENIM デニム 7

裾部分も破れはありません。

warehouseデニムdenim900xx w33

全体的に状態良好です☺︎

70S VINTAGE リー LEE LEENSベルギー製F7000 パンツ30



リーバイス501® 150周年 韓国語モデル W32 L34

↓↓カテゴリー毎の出品商品はコチラから!

kapital フレアデニムパンツ

#HARU23メンズパンツ

WARE HOUSE ウエアハウス LOT 1001SXX セルビッチ デニム



L glamb KURT Damaged Denim グラム デニム ジーンズ

●サイズ w31

送料DSQUARED2 ディースクエアード デニム ジーンズ 新品

ウエスト41.5センチ

【セール¥14800】 KSUBI(スピ) デニムパンツ

股上28センチ

FLEXHOODxBLACK8MOB patchwork jeans ジーンズ

股下75.5センチ

リゾルト ホワイトジーンズ 10周年モデル W30 L30

ワタリ29センチ

ダメージリメイクデニムパンツ

裾幅15センチ

【新品未使用】MB ハイエンドデニムスラックス スリム Lサイズ インディゴ

素人寸法の為多少の誤差はご了承下さい。

ナンバーナイン numbernine パッチワークデニム サイズ2



web限定 新品 AKM ダメージ加工デニム

●中古品の個人保管品になりますので

Nudie Jeans Lean Dean ヌーディージーンズ リーンディーン

あまりにも潔癖過ぎる方はご遠慮下さい。

sugarhill 21aw bell bottom denim pants



Stussy SS-Link Big OL' Jeans "One Wash"

検品はしておりますが見落とし等あるかもしれません。

Diesel Black Gold Denim

きちんと画像より判断して頂きご購入お願い致します。

美品 mnml ミニマル ブラックデニム ハーフショートパンツ 黒 29 夏服



美品 sillage Bleached limited edition

値段交渉ありましたらコメントよりご連絡下さい。

DAIRIKU 22ss ブラックデニム ストレートw31

極力ご相談に乗れればいいですが

JACOB COHEN(ヤコブコーエン) J688 リミテッドエディションW33

大幅な値段交渉にはご相談になれない場合が

RRL デニム 33×32

ありますのでご了承下さい。

15周年記念 桃太郎ジーンズ 30インチ



denham ダメージデニム

よろしくお願い致します。

50's Lee リー 101Z サイド黒タグ初期 片耳 グッドコンディション

REPLAY リプレイ ディースクエアード BLACK GOLD JACOB COHEN エナジー GAS 55DSL ストーンアイランド サボタージュ G-STAR RAW ENERGIE エナジー NUDIE JEANS Diesel ディーゼル JOGG JEANS ジョグジーンズ ジョグデニム Lee リー イージーパンツ EDWIN エドウィン Jerseys UNIQLO ユニクロ Ron Herman ロンハーマン リラックスデニム

リーバイス 廃盤モデル Levi's エンジニアード 00001-1735

などのストレッチの効いたスウェットデニム系をお探しの方にも☺︎

カーハート デニム 36×32 ブルー リラックスフィット 裏地フリース ロング

0190

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ディーゼル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

●Diesel ディーゼルKROOLEY-X-Tスウェットデニムパンツ ジョグデニム JOGG JEANS ジョグジーンズ イージーパンツ ストレッチダメージ加工ジッパーフライ革パッチ レザーパッチ 牛革 COWHIDE LEATHERmade in TUNISIA チュニジア製綿95%ポリエステル3%ポリウレタン2%定価52800円●股部分破れありません。裾部分も破れはありません。全体的に状態良好です☺︎↓↓カテゴリー毎の出品商品はコチラから!#HARU23メンズパンツ●サイズ w31ウエスト41.5センチ股上28センチ股下75.5センチワタリ29センチ裾幅15センチ素人寸法の為多少の誤差はご了承下さい。●中古品の個人保管品になりますのであまりにも潔癖過ぎる方はご遠慮下さい。検品はしておりますが見落とし等あるかもしれません。きちんと画像より判断して頂きご購入お願い致します。値段交渉ありましたらコメントよりご連絡下さい。極力ご相談に乗れればいいですが大幅な値段交渉にはご相談になれない場合がありますのでご了承下さい。よろしくお願い致します。 REPLAY リプレイ ディースクエアード BLACK GOLD JACOB COHEN エナジー GAS 55DSL ストーンアイランド サボタージュ G-STAR RAW ENERGIE エナジー NUDIE JEANS Diesel ディーゼル JOGG JEANS ジョグジーンズ ジョグデニム Lee リー イージーパンツ EDWIN エドウィン Jerseys UNIQLO ユニクロ Ron Herman ロンハーマン リラックスデニムなどのストレッチの効いたスウェットデニム系をお探しの方にも☺︎0190

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ディーゼル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Levi's リーバイス 550 ジーンズ デニムパンツ ブラック 黒 W38リーバイス LVC 68606-0018 ウェスト34 レングス32サムライジーンズ S5000XX 2nd 30インチ SAMURAIJEANSリアルマッコイ×LEE 101B非売品 当選品リーバイス コカコーラ 3D ジーンズ w29 l3000s W44 極太 ショーンジョン ワイド デニム バギーパンツ 濃紺※激レア シルバータブ バギー 29インチ キッドフレシノ ブラックsize2 askyy Y デニム GREYSH ICE BLUEリプレゼント デニム「1度着用」DIESEL 本革 レザーパンツ 28スキニー 羊革 シープスキン