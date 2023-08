【今日の超目玉】 ナイキ カイリー5 スポンジボブ パトリック箱無し スニーカー

カイリー5 スポンジボブのパトリックになります。

こちらの商品は人気商品になります。

他に欲しいバッシュが見つかったため出品します。

比較的状態はよろしいかと思います。

メルカリで購入し3回ほど使用しました。

エア抜けはありません。

商品名にも記載している通り箱はないです。

通常の体育館で使用すればグリップ力の問題はございません。

埃っぽいとこなどでは機能は落ちるかと思います。

値下げ不可

#NIKE

#Basketball

#Kyrie5SpongebobPatrick

#カイリー5

#スポンジボブ

#パトリック

シーン···バスケットボール

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

