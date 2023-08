【使い勝手の良い】 MORISHITA KIMINORI - JACKET BIKER MILLED ライダースジャケット

ご覧いただき有難うございます。

ご覧いただき有難うございます。08SIRCUS by KIMINORI MORISHITA - MILLED BIKER JACKET 2013AW超貴重!!超ゴージャスな総裏レッキスラビット仕様/08sircus 2013AW~ライダースジャケット超美品~異次元の暖かさ最高級のレッキスラビットファーがインナー全面に入っている、超ゴージャスなライダースジャケットとなります。数回着用の超美品でダメージ・目立つ汚れは見当たりません。1枚目写真は、宮崎あおいさんがOLYMPUSのCMで同ジャケットを着用した写真をサイトより転用させていただきました。めっちゃカッコいいです!2枚目写真は、08sircus collection サイトより同商品の写真です。商品説明補足・・・コーウィーラッセル機で編んだポリエステルラッセルジャージーを使用したライダースジャケット。製品染めにより密度を高め、独特のハリ感と大きなシワを持たせた。着脱可能なレッキスラビットのファーライナー付。コー(CO)・ウィー(WE)・ラッセル機は、尾州産地に約40年前からある編み機で、現在では数台しかなく希少性が高い。08sircusの2013年秋冬コレクションは、アーティスティックな男らしさと遊び心の絶妙なバランスを追求し、インテリジェンス香る洗練された大人のモダンスタイルを提案。色、素材、デザインへ特異な仕掛けと繊細な技術が施されている。【サイズ詳細】46 / 着丈:60 肩幅:42 身幅:48 袖丈:63 (cm)ご存知の通り、レッキスの保温性は素晴らしいの一言です。インナーはTシャツ1枚でも大丈夫なくらいメッチャ暖かいです。また肌触りもラビットファーよりも格段にクオリティーが高いと思います。袖を通しただけで感動します!※ なおレッキスラビットの特徴といたしまして、多少毛が抜けやすい傾向にあります。この点はあらかじめご承知の上、ご検討お願いいたします。当方ペットは飼っておりません。また喫煙はしません。

