UNDERCOVERISM

レア ビンテージ ORTEGA CHIMAYO ポンチョ S

04A/W "But Beautiful"

レインメーカー キョウト RAINMAKER 2023



ballaholicセットアップ

アンダーカバー、But期のニットドッキングロングカーディガンになります。

issey miyake archive70's〜00's

色は黒、サイズはLです。

野良着 羽織り 藍染 刺し子 襤褸



クレッタルムーセン エイナリーダ

ジレ、ニット、ロングカーディガンの3つがドッキングされたアイテムになります。

Willis&Geiger ウィリス&ガイガー 切替 ハンティング ジャケット

当時ドッキング系アイテムのなかでも人気のある商品のひとつでしたが、今ではあまり見かける機会もないと思います。

Supreme Vanson Leathers Spider Web Vest



定価5万以上 極美品 CALEE ビーチクロス セットアップ

ジレのボタンはBut期ならではの一つひとつ大きさや形状が異なるものがついており、ジレのボタンは閉められないにもかかわらずボタンホールの大きさもそれぞれ大きさが違う凝りようです。

アナクローム つなぎ デニム ジャンプスーツ オールインワン

丈は膝近くまでの長さがあり、オーバーサイズ気味に羽織るととてもカッコいいです。

ニードルス needles フェイクファーコート

前身頃はスナップボタンで留められます。

【名作】DRIES VAN NOTEN オーバーサイズ ダブル ウールコート

背面腰付近のベルトも嵌め絵のように縫い付けられておりアンダーカバーらしい一品。

レア クリームソーダ CREAM SODA 刺繍ジャケット

ニット部分も虫食いや穴あきは見当たらず比較的良好な状態です。

定価 TIGHTBOOTH EMPIRE BIG COAT 新品 白



FCRB NIKE FIVE PISTE GAME SHORT セット 新品

但しあくまで古着になりますので経年による劣化や薄汚れがございます。画像をよくご確認の上ご理解ご納得頂ける方のみご購入下さい。

Reception レセプション カーディガンジャケット ネイビー



H bar C ウェスタンジャケット

付属品なし。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アンダーカバーイズム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

UNDERCOVERISM04A/W "But Beautiful"アンダーカバー、But期のニットドッキングロングカーディガンになります。色は黒、サイズはLです。ジレ、ニット、ロングカーディガンの3つがドッキングされたアイテムになります。当時ドッキング系アイテムのなかでも人気のある商品のひとつでしたが、今ではあまり見かける機会もないと思います。ジレのボタンはBut期ならではの一つひとつ大きさや形状が異なるものがついており、ジレのボタンは閉められないにもかかわらずボタンホールの大きさもそれぞれ大きさが違う凝りようです。丈は膝近くまでの長さがあり、オーバーサイズ気味に羽織るととてもカッコいいです。前身頃はスナップボタンで留められます。背面腰付近のベルトも嵌め絵のように縫い付けられておりアンダーカバーらしい一品。ニット部分も虫食いや穴あきは見当たらず比較的良好な状態です。但しあくまで古着になりますので経年による劣化や薄汚れがございます。画像をよくご確認の上ご理解ご納得頂ける方のみご購入下さい。付属品なし。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アンダーカバーイズム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

サイズ4■新品■モンクレール x FRAGMENT コーチジャケットSKAメンズSaint Laurent Paris 2019AW ウエスタンシャツジャケットコウメイ様 専用mout recon tailor マウトリーコンテーラー acronymstone island 2002ss RASO GOMMATO JACKETイタリア製 DOLCE&GABBANA シャツジャケット ブルゾン新品未使用‼️supreme eagle hoodie sサイズfacetasm ×dickies×dogs リブコーチジャケット最終値下げ!セール!極美品!ダルチザン×横浜ヒース限定コーチジャケット【美品】RRL コーデュロイ ハンティングジャケット 太畝 ブラウン