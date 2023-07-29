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【ギフ_包装】 4℃ダイヤリングk10YGイエローゴールド1.0g リング

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【正規新品未使用】HERMES エルメス シェーヌダンクル アンシェネ リング

宝石ルース　【限定1ピース！匠特殊カット】完璧な天然ロンドンブルートパーズ ソ付
・値下げ交渉歓迎！（大幅値下げは受け付けません。具体的な金額をコメント欄に記載ください。）
【20-35】エメラルド　ダイヤモンド　リング　E0.73ct　D0.26ct
・購入意思の無いいいね、希望価格の提案はお控えください。
FLANCMULLER タリスマン リング 750ホワイトゴールド
・最短翌日到着！（14:30までのご購入であれば即日発送可能）
イオッセリアーニ IOSSELLIANI スタックリング 5連リング

GUCCIシルバ-リング925
鑑定済
【最終値下げ】BIZOUX ロードクロサイト×ダイヤモンド×K18 PGリング
号数:8号
Pt900とk18リング　17号　6.67g
重量：約1g
Pt900 ダイヤモンド デザインリング プラチナ 指輪 10号 Y02506
箱無し
コンビカラー❗️D0.51CT✨プラチナ　k18ダイヤモンドリング　パヴェリング

ノワールドプーぺ　k10 タンザナイト　リング
管理番号:87
ete エテ　パーティクル　リング　K18

antique / turquoise silver ring /
カラー...ゴールド
K18 プラチナpt900 リング　ダイヤ　0.24ct 16.5号　5.92g
材質...ゴールド
ティファニー インフィニティ ダイヤモンド リング K18WG 7.5号
装飾...ダイヤモンド

【片耳】e.m. K18 アクアマリン　ピアス

商品の情報

ブランドヨンドシー
商品の状態目立った傷や汚れなし

【天然】アメトリン リング k18 16.45ct

確実正規品　シャネル　指輪　リング　パール×ブラックストーン

Ｐｔ♡ノーヒートパープルサファイア/リング

ヴィンテージ リング ウォーターメロン バイカラートルマリン シルバー製 735
その他アクセサリーはこちら→ #nアクセサリー・値下げ交渉歓迎！（大幅値下げは受け付けません。具体的な金額をコメント欄に記載ください。）・購入意思の無いいいね、希望価格の提案はお控えください。・最短翌日到着！（14:30までのご購入であれば即日発送可能）鑑定済号数:8号重量：約1g箱無し管理番号:87カラー...ゴールド材質...ゴールド装飾...ダイヤモンド

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商品の状態目立った傷や汚れなし

【ギフ_包装】 4℃ダイヤリングk10YGイエローゴールド1.0g リング

41分钟前

【ギフ_包装】 4℃ダイヤリングk10YGイエローゴールド1.0g リング

¥10,799 ¥9,179

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コメント (9)

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4℃ - 4℃ダイヤリングk10YGイエローゴールド1.0gの通販 by n

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