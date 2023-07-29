【ギフ_包装】 4℃ダイヤリングk10YGイエローゴールド1.0g リング

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【正規新品未使用】HERMES エルメス シェーヌダンクル アンシェネ リング
宝石ルース 【限定1ピース！匠特殊カット】完璧な天然ロンドンブルートパーズ ソ付
・値下げ交渉歓迎！（大幅値下げは受け付けません。具体的な金額をコメント欄に記載ください。）
【20-35】エメラルド ダイヤモンド リング E0.73ct D0.26ct
・購入意思の無いいいね、希望価格の提案はお控えください。
FLANCMULLER タリスマン リング 750ホワイトゴールド
・最短翌日到着！（14:30までのご購入であれば即日発送可能）
イオッセリアーニ IOSSELLIANI スタックリング 5連リング
GUCCIシルバ-リング925
鑑定済
【最終値下げ】BIZOUX ロードクロサイト×ダイヤモンド×K18 PGリング
号数:8号
Pt900とk18リング 17号 6.67g
重量：約1g
Pt900 ダイヤモンド デザインリング プラチナ 指輪 10号 Y02506
箱無し
コンビカラー❗️D0.51CT✨プラチナ k18ダイヤモンドリング パヴェリング
ノワールドプーぺ k10 タンザナイト リング
管理番号:87
ete エテ パーティクル リング K18
antique / turquoise silver ring /
カラー...ゴールド
K18 プラチナpt900 リング ダイヤ 0.24ct 16.5号 5.92g
材質...ゴールド
ティファニー インフィニティ ダイヤモンド リング K18WG 7.5号
装飾...ダイヤモンド
【片耳】e.m. K18 アクアマリン ピアス
【天然】アメトリン リング k18 16.45ct
確実正規品 シャネル 指輪 リング パール×ブラックストーン
Ｐｔ♡ノーヒートパープルサファイア/リング
ヴィンテージ リング ウォーターメロン バイカラートルマリン シルバー製 735
その他アクセサリーはこちら→ #nアクセサリー・値下げ交渉歓迎！（大幅値下げは受け付けません。具体的な金額をコメント欄に記載ください。）・購入意思の無いいいね、希望価格の提案はお控えください。・最短翌日到着！（14:30までのご購入であれば即日発送可能）鑑定済号数:8号重量：約1g箱無し管理番号:87カラー...ゴールド材質...ゴールド装飾...ダイヤモンド