【ギフ_包装】 4℃ダイヤリングk10YGイエローゴールド1.0g リング

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【正規新品未使用】HERMES エルメス シェーヌダンクル アンシェネ リング



宝石ルース 【限定1ピース！匠特殊カット】完璧な天然ロンドンブルートパーズ ソ付

・値下げ交渉歓迎！（大幅値下げは受け付けません。具体的な金額をコメント欄に記載ください。）

【20-35】エメラルド ダイヤモンド リング E0.73ct D0.26ct

・購入意思の無いいいね、希望価格の提案はお控えください。

FLANCMULLER タリスマン リング 750ホワイトゴールド

・最短翌日到着！（14:30までのご購入であれば即日発送可能）

イオッセリアーニ IOSSELLIANI スタックリング 5連リング



GUCCIシルバ-リング925

鑑定済

【最終値下げ】BIZOUX ロードクロサイト×ダイヤモンド×K18 PGリング

号数:8号

Pt900とk18リング 17号 6.67g

重量：約1g

Pt900 ダイヤモンド デザインリング プラチナ 指輪 10号 Y02506

箱無し

コンビカラー❗️D0.51CT✨プラチナ k18ダイヤモンドリング パヴェリング



ノワールドプーぺ k10 タンザナイト リング

管理番号:87

ete エテ パーティクル リング K18



antique / turquoise silver ring /

カラー...ゴールド

K18 プラチナpt900 リング ダイヤ 0.24ct 16.5号 5.92g

材質...ゴールド

ティファニー インフィニティ ダイヤモンド リング K18WG 7.5号

装飾...ダイヤモンド

商品の情報 ブランド ヨンドシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

その他アクセサリーはこちら→ #nアクセサリー・値下げ交渉歓迎！（大幅値下げは受け付けません。具体的な金額をコメント欄に記載ください。）・購入意思の無いいいね、希望価格の提案はお控えください。・最短翌日到着！（14:30までのご購入であれば即日発送可能）鑑定済号数:8号重量：約1g箱無し管理番号:87カラー...ゴールド材質...ゴールド装飾...ダイヤモンド

商品の情報 ブランド ヨンドシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【片耳】e.m. K18 アクアマリン ピアス【天然】アメトリン リング k18 16.45ct確実正規品 シャネル 指輪 リング パール×ブラックストーンＰｔ♡ノーヒートパープルサファイア/リングヴィンテージ リング ウォーターメロン バイカラートルマリン シルバー製 735