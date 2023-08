即ご購入頂いて大丈夫です。

※お値下げご希望の方は、すぐに購入頂ける場合のみ、常識の範囲で希望額を明記してコメントください。

【商品】

LEMAIRE

コットン×カシミア ニットポロシャツ

編みでドット柄を表現した、とても凝った作りのポロシャツです。

とてもシンプルで、LEMAIREらしい上品な表情。

ポリウレタンが混紡されておりますので、ストレッチ性もあり着心地も良好です。

カジュアルにデニムと合わせても、とても品良くまとまります。

スラックスなどとの相性も抜群。

ジャケットのインナーとしてもおすすめな一枚です。

【実寸(cm)】

サイズXL

身幅56

肩幅45

袖丈31

着丈66

※採寸について

●身幅:脇下の縫い目から縫い目まで

●肩幅:左右の肩先の縫い目から縫い目まで

●袖丈:肩先から袖先までを直線で計測

●着丈:襟の付け根から裾先端までの直線

【状態】

特に目立つ傷や汚れ等はございません。

【カラー】

キャメル ブラウン

【生産国】

Made in France フランス製

【素材】

表地 : コットン80% カシミア12% ポリウレタン8%

↓他にもたくさん出品しております。

#gardenblueend

↓トップス一覧

#gardenblueendトップス

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ルメール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

