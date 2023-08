MAATEE&SONS 23SS 新作 Charles

size 3

color ECRU エクリュ

新品、未使用品

試着もしてません、タグも外してません。

サイズ3は全国取り扱い店舗完売

CHARLES ECRU

これからの季節いかがでしょうか。

質問や値下げ交渉はコメント欄よりよろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド コモリ 商品の状態 新品、未使用

