ご覧いただきありがとうございます♪

即購入、大歓迎ですので、よろしくお願いします♪

○商品説明

☆極美品☆

TATRAS / タトラス

一般的なラインよりもワンランク上の、

ラグジュアリー感を追求した『Rライン』

CIMA チマです。

タトラス正規取扱い品。

定価140,000円(税込154,000円)のお品です

lta19a4581

ポーランドラクーン ファー付き☆

フード取り外し○

ファー取り外し○

金ボタン

ゴールド金具

ダウンコート ダウンジャケット

ロングダウンコート アウター

2号 M相当

○購入時情報

購入先: 大阪 大丸店

購入時期: 数年ほど前

着用回数及び期間: 約2〜3回程度

○状態

比較的に着用回数少ないお品です^ ^

全体的に綺麗で、特に目立つ汚れや擦れなどなく

まだまだ長くご愛用いただけます♪

ご満足いただけるお品になっております☆

○素材

ウール ナイロン ダウン ラクーン

詳細は写真にて確認下さい^ ^

○色

ネイビー系

詳細は写真にて確認下さい^ ^

○採寸(多少の誤差がございます)

※着画はご遠慮お願いします※

02号サイズ

平置き採寸

肩幅 38cm

身幅 45cm

着丈 89cm

袖丈 59cm

管理番号

U39so

■注意事項

素人採寸なので多少の誤差はご了承ください

神経質な方はご遠慮ください^ ^

梱包時は丁寧に梱包の上発送致します^ ^

基本的には1〜2日で発送致します♪

即購入可能です♪

コメントなど、お気軽にお待ちしてます♪

商品の情報 商品のサイズ M ブランド タトラス 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ M ブランド タトラス 商品の状態 未使用に近い

