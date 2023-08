ご覧頂き誠にありがとうございます(^ω^)!!

FCRB コーチジャケット Sサイズ



当店では"フォロワー様限定"で割引を行なっていますので是非フォローお願いします^ ^!!

詳細は、プロフィールに記載しております。

ご購入/ご質問前に

プロフィールのご確認よろしくお願い致します。

多数出品中です → → → #3ARROWS

■ 商品ランク表 ■

Sランク▷

新品、デットストック、美品などの商品

Aランク▷

使用感ありますが、目立つ汚れやダメージのない比較的古着にしてキレイな商品

Bランク▷

使用感がありますが、気にならない多少の汚れやダメージのある商品

Cランク▷

やや目立つ汚れやダメージのある商品

Dランク▷訳あり商品

※普段から古着を着ている方はCランクの商品でも問題なく着て頂けると思います^^

※ランク付はあくまでも主観です。ご理解ください。

◾️ブランド名◾️

NBA

CHICAGO BULLS

■ 商品ランク ■

" A ランク"

■ サイズ ■

" XL サイズ" 相当

■ 実寸 ■

・着 丈▷74

・身 幅▷65

・肩 幅▷ー

・そで丈▷81

■ カラー ■

黒色 ブラック ✖️ 白色 ホワイト ✖️ 赤色 レッド

■ その他 ■

・発送はらくらくメルカリ便になります。

(ゆうゆうメルカリ便も可)

・当店の商品は"古着"になります。ご理解ある方のみご購入下さい。

・ご不明な点はお気軽にお申し付け下さい。

・管理番号 → U2-14

13900

カラー···ブラック

柄・デザイン···刺繍

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド エヌビーエー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

