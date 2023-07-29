新作モデル EF 【更に値下げ中】Canon 50mm USM F/1.2L レンズ(単焦点)

新品購入した大変人気の50mm単焦点です。

Canon キヤノン FD 24mm f2.8 S.S.C.



PENTAX SMC PENTAX-D FA 100mm F2.8 MACRO

▫️光学

Nikon ニコン AF-S NIKKOR 24-120mm f4G ED VR

チリ、ホコリ、カビ等は確認できません。

sigma 30mm F1.4 DC HSM | Art / NIKON F



5月18日限定✨【通称:神レンズ】Nikon AF-S 35mm 単焦点

▫️動作

NIKKOR-P.C 1:2 f=8.5cm ライカL39マウント

AF、MF動作確認済みです。

✨極美品✨❤Nikon❤ ✨AF-S NIKKOR 50mm F1.8G✨



CONTAX CarZeiss Distagon 2/28 T＊ MMG

▫️付属品

ツアイスCarl Zeiss Jena Tessar 18cm F4.5

前後レンズキャップ、フード

ELMAR-L 90mmF4 ライカMマウント フード付



オリンパス OM-SYSTEM 500mm F/8 リフレクター l2003

▫️保管方法

Canon EF100mm F2.8 マクロ 単焦点

防湿庫に入れて保管しています。

m42 広角レンズ carenar 28mm f2.8



Canon キヤノン FD 55mm 1:1.2 55mmF1.2 大口径レンズ

素人検品になります。

FE50mm F1.2 GM

新品、未使用品ではありません。ご理解の上ご購入ください。

Ai Nikkor 50mm f/1.4S 美品

神経質な方の購入はお控えください。

Canon 50mm f1.8 stm



★超美品★ Nikon ニコン AF-S NIKKOR 35mm F1.8G

ご質問、追加画像が必要の際はお気軽にお問い合わせください。

SIGMA 70-300F4-5.6DG MACRO シグマ キャノン用



希少品 CANON New FD 135mm F2 レンズ 防湿庫管理 Y271

こちらの商品は別のフリマアプリでも出品している為、先に購入された方を優先させて頂きますので、ご了承下さい。

Canon RF1.4X extender エクステンダー



マミヤ 80mm f2.8 レンズ フィルター カメラレンズキャップ

マウント···キヤノンEFマウント系

Lenscoat LCN800ZM5 z800mm f6.3用

フルサイズ対応···フルサイズ対応可

13656 極美品 アナモルフィック Sirui 50mm F1.8 SONY

開放F値···～1.5未満

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント 商品の状態 目立った傷や汚れなし

新品購入した大変人気の50mm単焦点です。▫️光学 チリ、ホコリ、カビ等は確認できません。▫️動作 AF、MF動作確認済みです。▫️付属品前後レンズキャップ、フード▫️保管方法防湿庫に入れて保管しています。素人検品になります。新品、未使用品ではありません。ご理解の上ご購入ください。神経質な方の購入はお控えください。ご質問、追加画像が必要の際はお気軽にお問い合わせください。こちらの商品は別のフリマアプリでも出品している為、先に購入された方を優先させて頂きますので、ご了承下さい。マウント···キヤノンEFマウント系フルサイズ対応···フルサイズ対応可開放F値···～1.5未満

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【更に値下げ中】Canon EF 50mm F/1.2L USMSIGMA TELE CONVERTER TC-2001Nikon Fマウント用【レア・並品】Schneider APO-DIGITAR 90mm F4.5NiSi SWIFT アドオンキット 67mm NDフィルター ブラックミスト✨美品✨名玉✨Canon New FD 50mm F1.4✨キヤノン✨単焦点✨