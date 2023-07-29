新作モデル EF 【更に値下げ中】Canon 50mm USM F/1.2L レンズ(単焦点)

新品購入した大変人気の50mm単焦点です。
Canon キヤノン FD 24mm f2.8 S.S.C.
PENTAX SMC PENTAX-D FA 100mm F2.8 MACRO
▫️光学
Nikon ニコン AF-S NIKKOR 24-120mm f4G ED VR
チリ、ホコリ、カビ等は確認できません。
sigma 30mm F1.4 DC HSM | Art / NIKON F
5月18日限定✨【通称:神レンズ】Nikon AF-S 35mm 単焦点
▫️動作
NIKKOR-P.C 1:2 f=8.5cm ライカL39マウント
AF、MF動作確認済みです。
✨極美品✨❤Nikon❤ ✨AF-S NIKKOR 50mm F1.8G✨
CONTAX CarZeiss Distagon 2/28 T＊ MMG
▫️付属品
ツアイスCarl Zeiss Jena Tessar 18cm F4.5
前後レンズキャップ、フード
ELMAR-L 90mmF4 ライカMマウント フード付
オリンパス OM-SYSTEM 500mm F/8 リフレクター l2003
▫️保管方法
Canon EF100mm F2.8 マクロ 単焦点
防湿庫に入れて保管しています。
m42 広角レンズ carenar 28mm f2.8
Canon キヤノン FD 55mm 1:1.2 55mmF1.2 大口径レンズ
素人検品になります。
FE50mm F1.2 GM
新品、未使用品ではありません。ご理解の上ご購入ください。
Ai Nikkor 50mm f/1.4S 美品
神経質な方の購入はお控えください。
Canon 50mm f1.8 stm
★超美品★ Nikon ニコン AF-S NIKKOR 35mm F1.8G
ご質問、追加画像が必要の際はお気軽にお問い合わせください。
SIGMA 70-300F4-5.6DG MACRO シグマ キャノン用
希少品 CANON New FD 135mm F2 レンズ 防湿庫管理 Y271
こちらの商品は別のフリマアプリでも出品している為、先に購入された方を優先させて頂きますので、ご了承下さい。
Canon RF1.4X extender エクステンダー
マミヤ 80mm f2.8 レンズ フィルター カメラレンズキャップ
マウント···キヤノンEFマウント系
Lenscoat LCN800ZM5 z800mm f6.3用
フルサイズ対応···フルサイズ対応可
13656 極美品 アナモルフィック Sirui 50mm F1.8 SONY
開放F値···～1.5未満
【更に値下げ中】Canon EF 50mm F/1.2L USM
商品の情報
|商品のサイズ
|キヤノンEFマウント
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
SIGMA TELE CONVERTER TC-2001Nikon Fマウント用
【レア・並品】Schneider APO-DIGITAR 90mm F4.5
NiSi SWIFT アドオンキット 67mm NDフィルター ブラックミスト
✨美品✨名玉✨Canon New FD 50mm F1.4✨キヤノン✨単焦点✨
新品購入した大変人気の50mm単焦点です。▫️光学 チリ、ホコリ、カビ等は確認できません。▫️動作 AF、MF動作確認済みです。▫️付属品前後レンズキャップ、フード▫️保管方法防湿庫に入れて保管しています。素人検品になります。新品、未使用品ではありません。ご理解の上ご購入ください。神経質な方の購入はお控えください。ご質問、追加画像が必要の際はお気軽にお問い合わせください。こちらの商品は別のフリマアプリでも出品している為、先に購入された方を優先させて頂きますので、ご了承下さい。マウント···キヤノンEFマウント系フルサイズ対応···フルサイズ対応可開放F値···～1.5未満
商品の情報
|商品のサイズ
|キヤノンEFマウント
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし