始めにプロフィールを必ずお読み下さい。

【 タグつき未使用品 】

【 オーバーサイズが好きな方に 】

サイズ【 L 】

【 着丈 73cm 身幅 72cm 袖丈75cm 】

カラー【 マルチカラー 】

素材 【 本体・裏地・ポリエステル 100% 】

着る機会がなくて圧縮袋に入れて大切に保管しております。

【注意】

【 未使用品 】ですが、神経質な方・完璧な品をお求めの方は入札をごください。

ご理解頂ける方のみ、購入宜しくお願い致します。

気持ちのイイ取り引きがしたいので、なんなりと【 質問や写真 】おっしゃって下さい。

後から状態とかのクレームは一切受け付けません。

【 ユニセックス 】

【 大切に着てくれる方にお譲りします 】

ご検討宜しくお願いします★

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

フード···フードなし

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

