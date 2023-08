あいちゃん様専用2本セット

#ラージタイプEye取扱

#度数185タイプEye取扱

#クリアレンズタイプEye取扱

#カラー白Eye取扱

他のショッピングサイトにも掲載しておりますため

他サイトで購入された場合こちらのページはすぐに削除します。

タイミングによって在庫切れでキャンセルとなる場合がありますのでご了承下さい。

よろしくお願い致します。

【倍率の目安】(あくまでも目安としてご参考ください)

1.32倍:長い焦点距離(50~70cm) ※老眼鏡の「+1.25」相当

1.6倍:手元での作業に最適な焦点距離 (30~40cm) ※老眼鏡の「+2.50」相当

1.85 手元での作業に最適な焦点距離 (22~28cm) ※老眼鏡の「3.00」相当

フレームカラー···ホワイト

種類···メガネ

レンズ特徴···老眼鏡、ブルーライト

一回しか着用していないのでとても綺麗な状態です

◾️FR20

カラー:616 レッド

59□15-130

縦幅:約51mm(レンズ部分のみ)枠込みだと約58mm

重量:約34g

フレーム素材:プラスチック

フレームカラー:レッド

レンズカラー:グレー

可視光線透過率:30%

紫外線透過率:1.0%以下

Made In ITALY

付属品

専用ハードケース

専用レンズクロス

商品の情報 ブランド ハズキルーペ 商品の状態 新品、未使用

あいちゃん様専用2本セット◾️E629ハズキルーペ ラージ 白 レンズクリア 1.85倍※新品未使用のサンプル品となります。・「SAMPLE」と、倍率の刻印が左レンズ左上にございます。画像でご確認ください。フレームカラー:白 Whiteレンズカラー:クリアレンズサイズ:ラージ(横幅:約136mm/縦幅:約42.5mm)ブルーライトカット率:約35%重量:約26.5gケースは付いておりません。本体のみとなります。即購入OKです。発送はコンパクト便の専用箱にてお送りします。24cm×17cm×7cmと高さのある専用箱ですので押さえつけて商品を圧迫するようなことはございませんのでご安心ください。プチプチ梱包し丁寧にお送り致します。他のモデルと同時購入も可能です。その場合は商品画像にありますEから始まる3桁番号をコメントよりご連絡ください。ハズキルーペ他にも多数出品中です!#ハズキEye取扱ハズキルーペタイプ別検索#ラージタイプEye取扱#度数185タイプEye取扱#クリアレンズタイプEye取扱#カラー白Eye取扱他のショッピングサイトにも掲載しておりますため他サイトで購入された場合こちらのページはすぐに削除します。タイミングによって在庫切れでキャンセルとなる場合がありますのでご了承下さい。よろしくお願い致します。【倍率の目安】(あくまでも目安としてご参考ください)1.32倍:長い焦点距離(50~70cm) ※老眼鏡の「+1.25」相当1.6倍:手元での作業に最適な焦点距離 (30~40cm) ※老眼鏡の「+2.50」相当1.85 手元での作業に最適な焦点距離 (22~28cm) ※老眼鏡の「3.00」相当フレームカラー···ホワイト種類···メガネレンズ特徴···老眼鏡、ブルーライト◾️FR20FENDI フェンディ FS5136 サングラス チャーム付き レッドカラー:616 レッド59□15-130縦幅:約51mm(レンズ部分のみ)枠込みだと約58mm重量:約34gフレーム素材:プラスチックフレームカラー:レッドレンズカラー:グレー可視光線透過率:30%紫外線透過率:1.0%以下Made In ITALY付属品専用ハードケース専用レンズクロス

商品の情報 ブランド ハズキルーペ 商品の状態 新品、未使用

90s ヴィンテージ カルティエ Cartier TANK メガネ サングラスAO アメリカンオプティカル USA サングラス ビンテージ ヴィンテージ(c5-316)⑦Ray-Ban レイバン サングラス BAUSCH&LOMB【未使用】RayBan レイバン ハバナ RB5296-D 伊達メガネ357超美品 オークリー ヤードスティック サングラス OAKLEY 139NEIGHBORHOODメンズメガネRay-Ban 未使用MONCLER サングラス unisex 最終値下げ‼️