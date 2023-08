⭐︎⭐︎⭐︎限定セール!!⭐︎⭐︎⭐︎

ハードロックカフェ ビッグロゴ スウェットトレーナー 長袖 XL ブラック 古着

【商品紹介】

サイズ...XXL

カラー...アッシュグレー

①アームホール・身幅にゆとりを持たせ、着丈は長くなりすぎないように計算したこだわりのパターン。

②長期間着用しても型崩れしにくいサイドパネル仕様で動きやすさが良いのも特徴。

生地は13.4ozの肉厚で適度なハリがある綿100%裏起毛生地を使用。

③あえて裾からインナーのTシャツを覗かせたスタイリングもおすすめ。

【サイズ】

身幅...73

肩幅...67

着丈...73

袖丈...71

【状態】

新品購入しましたが、サイズ違いの為室内試着のみです。

初期不良も特に見当たらず、汚れ、毛玉等ございません。

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド アップルバム 商品の状態 未使用に近い

