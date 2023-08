数量限定セール 美品 3-DF007 タリアトーレ ネイビー柄　スーツ ウール スーパー110 セットアップ

レディースアイテムも数多く出品しております☆

◉付属品

◉詳細サイズ(サイズはcm表記です)

46

肩幅 42

身幅 49

袖丈 64

着丈 70

ウエスト 84

ウエストあまり 3

股下 83

裾幅 17,5

裾あまり 1,5

ダブル幅 3

衣類に関して、肩幅の計測がない場合には、ラグラン仕様となります。

その場合には、袖丈は脇から袖先までを計測しています。

※平置き採寸しております。多少の誤差はご容赦下さい。

◉カラー

ブラック ネイビー 柄

◉素材

ヴァージンウール100%

スーパー110

◉商品状態

(A) 目立った汚れや傷なし (良品・若干の使用感のあるお品物)

◉備考:

◉管理番号

3-DF007

ラッドミュージシャン チェスターコート パンツ セットアップ 44 千鳥柄



◉保管管理

4-5

◉古物営業許可

古物営業許可取得済みです。

番号は、プロフィール欄に記載してあります。

◉出品物について

出品する品物は全て、古物営業法を遵守の上、出品前に鑑定士が入念な真贋鑑定をいたしております。

購入先は、主に百貨店、正規店、ブランドショップ、質屋、古物業者競市になります。

また、商品の状態や色味、採寸には細心の注意を払い記載しておりますが、全てを記載することは困難なので、中古品のご理解のある方のみご購入下さい。

◉返品について

商品が万が一正規品と認められなかったり、状態が著しく異なる場合には返品返金の対応を致しますので、安心してご購入下さい。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド タリアトーレ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

