6/13 お値下げいたしました◎

【極美品】UNITED TOKYO ◎ YURAGI ジャガードトップス

参考価格 26,400円

サイズ0

シースルーインナー

ストレッチあり

着丈60

肩幅34

身幅43.5

袖丈59

ジャカードジレ

着丈63

素材 ゆらゆらとゆれる波紋のような柄をジャガード織で表現しました。日本屈指のジャガード産地である 群馬県の桐生産地でオリジナルで製作いただいた 特別な素材です。生地を織った後に外側に渡らせた糸をカットし、 毛足の部分を作成する、カットジャガードをいう 手法をとっています。通常よりも密に織り込まれた糸が、ここまでの立体感を可能にしています。また、あえて時間をかけて天日干しにすることで グランドのナチュラルな風合いも表現した、こだわりの詰まった素材です。

■デザインシースルーインナーとブラウスが別々になってる、ユーティリティ―ジャガードブラウス。インナーは今年らしくシアーな素材にし、トップスはオーガンジーを挟み込みベストになるデザイン。季節に応じて様々な着こなしができるので、肌寒い季節には薄手のニットなどにレイヤードしても着こなし可能。もちろん中のシースルートップスのみでも着用できるので、シースルー使いでトレンドの着こなしが叶います。

付属していたベルトなしです。

なしでも可愛く着れますよ(^^)

お手持ちのベストなどでも代用可能なので、色々コーディネート楽しめます♡

即ご購入OKです♪

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ユナイテッドトウキョウ 商品の状態 未使用に近い

