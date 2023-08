入荷中 激レア ナチュラルボーンキラーズ ムービー Tシャツ ユーロヘインズ製 L 白 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

00s vintage Murderdolls マーダードールズ Tシャツ

フォロー割、おまとめ割りにつきまして、購入後の価格の変更はメルカリの仕様上行うことができませんので、希望者は必ず購入前にコメントをお願いします。

詳しい説明はプロフィールをご覧ください。

NATURAL BORN KILLERS ナチュラルボーンキラーズ 映画 Tシャツ 野村訓市 。

90年代 90s の ヴィンテージ になります。

映画「ナチュラルボーンキラーズ」が全面にプリントされています。

ボディーはユーロヘインズ・Hanes製。

市場にも滅多に出てこない一枚です!

メンズ、レディース問わずユニセックスで着ていただけます。

【カラー】・・ホワイト

【素材】・・綿100%

【サイズ】・・L

【実寸】・・着丈67cm肩幅57cm身幅55cm袖丈21cm

【状態】・・【C】 全体的に細かな汚れがありますのでご了承下さい。 (画像参照)

【S】未使用品 デッドストック

【A】使用感の少ない状態良好のUSED

【B】細かな汚れ及び、やや使用感はあるが目立つ汚れやダメージ等なし

【C】やや使用感があり部分的に目立った汚れやダメージがある

【D】全体的に目立った使用感、ダメージがある

他にもバラエティー豊かな古着を多数出品中です!

ヴィンテージからレギュラーまで様々なアイテムを取り揃えております!

その他出品物はコチラから→ #古着屋リプラス

半袖/長袖Tシャツはコチラから→ #古着屋リプラスT

#古着

#レトロ

#オールド

#ビンテージ

#ヴィンテージ

#old

#vintage

#メンズライク

85372

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■フォロワー様限定10%OFF実施中まとめてご購入でさらにおトクに!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■①フォロー割り合計金額から10%OFF②おまとめ割り2点以上のご購入で500円OFF全て併用可能です!フォロー割、おまとめ割りにつきまして、購入後の価格の変更はメルカリの仕様上行うことができませんので、希望者は必ず購入前にコメントをお願いします。詳しい説明はプロフィールをご覧ください。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■NATURAL BORN KILLERS ナチュラルボーンキラーズ 映画 Tシャツ 野村訓市 。90年代 90s の ヴィンテージ になります。映画「ナチュラルボーンキラーズ」が全面にプリントされています。ボディーはユーロヘインズ・Hanes製。市場にも滅多に出てこない一枚です!メンズ、レディース問わずユニセックスで着ていただけます。【カラー】・・ホワイト【素材】・・綿100%【サイズ】・・L【実寸】・・着丈67cm肩幅57cm身幅55cm袖丈21cm【状態】・・【C】 全体的に細かな汚れがありますのでご了承下さい。 (画像参照)【S】未使用品 デッドストック【A】使用感の少ない状態良好のUSED【B】細かな汚れ及び、やや使用感はあるが目立つ汚れやダメージ等なし【C】やや使用感があり部分的に目立った汚れやダメージがある【D】全体的に目立った使用感、ダメージがある他にもバラエティー豊かな古着を多数出品中です!ヴィンテージからレギュラーまで様々なアイテムを取り揃えております!その他出品物はコチラから→ #古着屋リプラス半袖/長袖Tシャツはコチラから→ #古着屋リプラスT#古着#レトロ#オールド#ビンテージ#ヴィンテージ#old#vintage#メンズライク85372

