【在庫僅少】 MWP22J/A APPLE AirPods 第1世代 Pro ヘッドフォン

WIRELESS

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 傷や汚れあり

約2年利用しました。新しいAirPods proを買ったので出品します。直前まで使用してましたので、利用は問題ないと思います。長く使っていたものですので全体的に傷、汚れがあります。ご理解の上、ご購入ください。APPLE MWP22J/AEARABLES有HEADPHONE TYPE: IN EAR/MICROIN EAR有True Wireless: TRUE WIRELESSWIRED: NO WIREDWIRELESScolor: WHITEコードレス種類: 増設HPノイズキャンセリング有バンドタイプ種類: インナーイヤータイプヘッドセット属性: 携帯電話ヘッドホン種類: 密閉型HPマイク有伝送種類: Bluetooth加速度センサー有外音取り込み機能: マイク式音声アシスタント機能有#Apple#APPLE

