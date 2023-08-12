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≪超目玉★12月≫ ルイスレザー　ポーターロングウォレット長財布 長財布

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商品の情報

ブランドルイスレザー
商品の状態新品、未使用

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Lewis Leathers × PORTER のLONG WALLETです。限定販売の商品なので欲しかった方にオススメです!宜しくお願い致します。ポケット数外装：カードホルダー1内装：札入れ2／小銭入れ1／カードホルダー8/ササマチポケット3サイズW:200mm/H:100mm/D:25mm重量　200g素材　馬革ウォレットチェーンネックレスブレスレットリングフルカウントチェックシャツシュガーケーンAVIREXアビレックスアルファデニムシャツウエスタンシャツPSTMTtmtRUDOCLUTCHフラットヘッドデニムジャケットデニムパンツストレートブラックパンツルイスレザーウエスコWESCOアトラクションズレッドウィングチペワWHITESDr.MartinSchottショットリアルマッコイズルイスレザー財布

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30分钟前

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