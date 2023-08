!!閲覧ありがとうございます!!

他にも出品しておりますのでご確認ください♪

#ふるこれ古着

●サイズ:Mサイズ

・肩幅 46cm

肩先から肩先までの直線距離のことです。

・身幅 48cm

右脇から左脇までを結んだ線の長さのことです。

・全長 70cm

後ろの頂点から裾までの長さのことです。

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●状態:

目立った傷や汚れがなく

気持ち良く使用してもらえると思います。

ですが中古品(古着)の為理解のある方のみ購入お願い致します。

●その他、注意事項:

自宅にて保管していましたので

ご理解のある方のみ購入お願い致します。

質問などある方はコメントお願い致します。

他にも ザ ノースフェイスやステューシー 90s エクストララージやナイキ アベイジングエイプ シュプリームなどのブランドを始めスウェット、パーカー、Tシャツ、長袖、ヴィンテージ 物などを出品していますので是非他の商品もご覧ください♪

j138

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

!!閲覧ありがとうございます!!他にも出品しておりますのでご確認ください♪ #ふるこれ古着 ●サイズ:Mサイズ・肩幅 46cm肩先から肩先までの直線距離のことです。・身幅 48cm右脇から左脇までを結んだ線の長さのことです。・全長 70cm後ろの頂点から裾までの長さのことです。素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態:目立った傷や汚れがなく気持ち良く使用してもらえると思います。ですが中古品(古着)の為理解のある方のみ購入お願い致します。●その他、注意事項:自宅にて保管していましたのでご理解のある方のみ購入お願い致します。質問などある方はコメントお願い致します。他にも ザ ノースフェイスやステューシー 90s エクストララージやナイキ アベイジングエイプ シュプリームなどのブランドを始めスウェット、パーカー、Tシャツ、長袖、ヴィンテージ 物などを出品していますので是非他の商品もご覧ください♪j138カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬

