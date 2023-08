新作グッ 《最新作》寅壱 作業着 メンズ 上下 セット ICEJADE 新品 コン L ワークパンツ/カーゴパンツ

※コンLサイズで即購入可能です!

※コンLサイズで即購入可能です!他のカラー、サイズございますのでコメントお願いいたします!カラー 4.コン 14.濃コン 37.シルバー 96.サンドベージュサイズ S.M.L.LL.3L※4L.5Lサイズはサイズアップ価格になりますのでコメントお願いいたします!8880-124 ワークジャケット8880-235 カーゴジョガーパンツ【2023SS新商品。14.濃コンも入荷!!】瞬時に熱と汗を吸水排出の「ICEJADE®」を使用した接触冷感素材快適に動ける横ストレッチに加えラグランスリーブで腕の可動域を拡大往来のデニムにカラーを3色加えた4色展開は要チェック!!●「ICEJADE®」を使用●ロゴ入りファスナーガレージ採用●左胸フラップの配色ステッチ●横ストレッチ●ラグランスリーブを採用●刺子土台布の背裏ネームと衿吊り採用●袖口半フライス使様●衿切替にフライス仕様デザイン●クイックファスナーを採用●裾ベルトアジャスター仕様(金属ドット)●スラブ生地で柔らかな風合い、通気性、ストレッチ性●白ビッグロゴを左足前脇にデザイン●ファスナーガレージ採用●フラップに配色ステッチ●横ストレッチ●左脇ファスナーポケットの中にモバイル用仕分けポケット有り●後ろポケットは左右異なるデザイン●右第一ループにカラナビループ仕様※カラナビは附属しません●ポケットは2重仕立てオリジナルネーム●タック釦のキャップは、プラスチック素材(留め具は金属)●ベルトループ(後)補強布付き●スラブ生地で柔らかな風合い、通気性、ストレッチ性カラー /4.コン 14.濃コン 37.シルバー 96.サンドベージュ生地 ・デニム:綿67% / ナイロン32% / ポリウレタン1%・カラー:綿72% / ナイロン26% / ポリウレタン2%バートル イーブンリバー アイズフロンティア 寅一 作業着 作業服 仕事 鳶 ストレッチ ワークマン ズボン おしゃれイーブンリバー 寅壱 トライチ ドッグマン TS バートル 鳶土木 解体 大工 鉄筋 塗装 現場 作業 仕事 ズボン インナー オシャレ 作業着 作業服 ワークマン ユニフォーム 秋冬用 バイク スキー 釣り 登山 アウトドア 作業着 バイク 男女兼用

