エアジョーダン1 Next Chapter



adidas skateboarding SAMBA ADV 25.5



Nike Kobe 10 HTM Arrowhead ナイキ コービー

ご覧いただきましてありがとうございます(^^)

最終値下げ Rick Owens DRKSHDW ABSTRACT 42.5



God Bless様専用

⚠️スタート時、

アンダーカバー初期オールスター型人気色

23500円から21580円までお値下げしました。

AIR JORDAN 1 POLLEN28.5



Rick Owens ABSTRACT LOW SNEAK 43



990v4 ファイナルエディション M990F EB4

⭐️こちら

NIKE BY YOU Chicago 28.5 新品

ATMOS × GRIP SWANY × ASICS

バンズ SK8-HI スニーカー

GEL-SONOMA 15-50 GTX

定価半額以下 jordan proto max720 28.5cm

人気限定完売モデル

タカノ様専用⬜︎正規品⬜︎ナイキ エアフォース 1 ハイ ’07 プレミアム

29cmの未使用品です❤︎

HOKA ONE ONE BONDI 7



【新品•29㎝】Nike Air Jordan 4 Retro Thunder



新品 ADIDAS YABISAH SPZL 28.5cm

最終価格、即購入OK⭕️です。

Nike Dunk Low Retro “White×Black” 26.5



F04348 未使用品 nanamica × PUMA ゴアテックス スニーカー



限定コラボ!ジュンヤワタナベ×ニューバランス57429cm/別注コムデギャルソン

゜・*:.。.*.:*・゜.:*

VANS×Patta SK8-Hi 27㎝



Mihara yasuhio sneakers

◆品番 1201A855

Nike WMNS Air Jordan 1 Mid SE Olive Toe

サイズ 29cm

ニューバランス M2002RST

カラー OLIVE CANVAS/YELLOW ORANGE

Chuck Taylor ct70 コンバース ミカグリーン

・発売日 2023年02月04日

ナイキ ダンク SB LOW PRO 27cm ディープフューリー 青 ブルー



salomon x ultra 3 gtx



希少 SANGACIO スニーカー 26.5cm 送料無料

⭐状態⭐

Hermes スニーカー 値下げ可能!

こちら未使用のまま

定価30000円 新品同様 大人気 adidas 4D 1.0

木製のシューキーパーを中に入れ更に本体をラップで巻いて保管し、

NIKE AIR JORDAN 8 RETRO "COOL GREY" 27.5

ソールの加水分解等は見受けられず、ソールの減りや傷、汚れのない新品のお品です❤︎

コンバース チャックテイラー ハイ ブラック 27cm ハートマーク



ナイキ コルテッツ プレミアム レザー



45 JIL SANDER ジルサンダー スニーカー 厚底 ラバーソール

⚠️こちら未使用品ですが付属品はございません。

Travis Scott Nike Air Jordan 1 Low 26.0



ミハラヤスヒロ スニーカー PETERSON G-DRAGON着用



【26.5cm】UGG ダッドスニーカー

※写真は三枚目からが現物です。

sacai NIKE



☆新品☆パトリック☆定番人気「マイアミ」 43 ネイビー MIAMI



新品 ニューバランス 2002RD J ProtectionPack 27㎝



Kith New Balance 990V2 KithstrikeRose 25

・付属品:無し

【新品】ホカオネオネ ボンダイ8 ワイドBONDI 8 WIDE 26.0cm



GS Air Jordan1 High OG "Dark Marina Blue

(黒タグ及び、商品を購入した際の納品書(領収証)はございません)

アディダス イージーブースト350 V2 ゼブラ 美品



【美品】アシックス キココスタディノフ GEL1130 パープル 26.5



NIKE SB AIR FORCE2 ナイキ フォース2 日本未発売



REEBOK ANSWER 4 PE KOBE LAKERS 28.5



ニューバランス 2002R グレー ML2002RC 27.5cm

⭐またサイズは日本規格で

NIKE AIR MAX 90 G NRG 27.5cm マスターズ ゴルフ

普段ミズノやアシックスで29cmの靴を履いている方が丁度で良く履けるサイズになります❤︎

ナイキ エアモアアップテンポ96



新品未使用ニューバランス M920GNS スニーカー 26cm グレー



Stussy x Nike Air Penny 2 “Fossil” 28.0

⭐"atmos"、"GRIP SWANY"が"ASICS"をパートナーに迎え、オフロードタイプのライフスタイルスニーカーを展開✨

メンズハイカットスニーカー



エアジョーダン 4 レトロサンダー



サンガッチョ にゅ〜ず トリコロール スニーカー

⭐"GEL-SONOMA 15-50のアッパーを防水・透湿性の高い"GORE-TEX(ゴアテックス)"ファブリクスでアップデート❤︎

美品NIKE ナイキ AIR MAX95 限定オレオ エアマックス スニーカー



アディダス ハワイ フランス製 adidas HAWAI france



【超希少】SOPH.限定モデル ルナ チャッカウーブン

⭐"GRIPSWANY"のアイコンカラーであるイエローと、カモフラージュ柄を組み合わせてアッパーの配色を構成❤︎

m1300AP HARAJUKU (2020)



1999 NIKE DUNK LOW PRO B ROSS US6.5



sacai×NIKEのコラボスニーカーとも様専用

⭐衝撃緩衝材"GEL"及び着地時の安定性を高める高硬度スポンジ材"デュオマックス"を採用し疲れにくい仕様に❤︎

アシックス GEL-NYC CREAM/STEEL GREY 28cm



NIKE WMNS DUNK LOW SE 24.5



【限定値下】AIR JORDAN 1 LOW BLACK/BLACK-BLACK

⭐ゲルカヤノの優れた機能性にアウトドアテイストの配色と機能性を追加し、機能美とストリートで映えるデザインが唯一無二の一足に✨

AIME LEON DORE × New Balance Rainier



【新品未使用】A.P.C ✕ Lacoste(ラコステ)スニーカー



NIKE Dunk Low Retro PANDA 28.5cm



希少 salomon RX snow moc サロモン スリッポン スニーカー



Supreme×Nike Air Force1 28㎝ US10

⭐商品は一足ずつ丁寧にプチプチで包装し、更にそれをまとめてプチプチで包装した物をガムテープで固定し、基本的に支払い完了後、24時間以内スピード発送させていただきます❗

Nike Air Force 1 Low Bronx Origins 27cm



新品未使用ベージュNIKE AIR MORE UPTEMPO '96★28.5㎝

是非ご検討下さい(*^^*)

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド アシックス 商品の状態 新品、未使用

#まことのスニーカーご覧いただきましてありがとうございます(^^)⚠️スタート時、 23500円から21580円までお値下げしました。⭐️こちら ATMOS × GRIP SWANY × ASICS GEL-SONOMA 15-50 GTX 人気限定完売モデル 29cmの未使用品です❤︎ 最終価格、即購入OK⭕️です。゜・*:.。.*.:*・゜.:*◆品番 1201A855 サイズ 29cm カラー OLIVE CANVAS/YELLOW ORANGE・発売日 2023年02月04日 ⭐状態⭐こちら未使用のまま木製のシューキーパーを中に入れ更に本体をラップで巻いて保管し、ソールの加水分解等は見受けられず、ソールの減りや傷、汚れのない新品のお品です❤︎⚠️こちら未使用品ですが付属品はございません。※写真は三枚目からが現物です。・付属品:無し(黒タグ及び、商品を購入した際の納品書(領収証)はございません)⭐またサイズは日本規格で普段ミズノやアシックスで29cmの靴を履いている方が丁度で良く履けるサイズになります❤︎⭐"atmos"、"GRIP SWANY"が"ASICS"をパートナーに迎え、オフロードタイプのライフスタイルスニーカーを展開✨⭐"GEL-SONOMA 15-50のアッパーを防水・透湿性の高い"GORE-TEX(ゴアテックス)"ファブリクスでアップデート❤︎⭐"GRIPSWANY"のアイコンカラーであるイエローと、カモフラージュ柄を組み合わせてアッパーの配色を構成❤︎⭐衝撃緩衝材"GEL"及び着地時の安定性を高める高硬度スポンジ材"デュオマックス"を採用し疲れにくい仕様に❤︎⭐ゲルカヤノの優れた機能性にアウトドアテイストの配色と機能性を追加し、機能美とストリートで映えるデザインが唯一無二の一足に✨⭐商品は一足ずつ丁寧にプチプチで包装し、更にそれをまとめてプチプチで包装した物をガムテープで固定し、基本的に支払い完了後、24時間以内スピード発送させていただきます❗是非ご検討下さい(*^^*)

