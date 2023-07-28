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上品な まめるりは様専用　ページベネチアンチェーン　0.5㎜幅　18金　18k ネックレス

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ラベンダーブレスレット（値段設定未定・交渉可）

美品 ヴァレンティノ ロングネックレスVALENTINO GARAVANI
こちらの商品は繊細な極細ベネチアンチェーンのシンプルなk18ネックレスなりますよ♪( ´θ｀)
4℃ダイヤネックレスk18YGイエローゴールド1.0g

サマンサティアラホワイトゴールドダイヤネックレス
素材　　k18 イエローゴールド
ブラックダイヤモンド1ct ネックレス K18 アジャスター E0116
刻印あり　　2ヶ所
美品 18金 喜平 ネックレス 2面 15.2g 50cm K18キヘイ

ヴィンテージシャネル オールドシャネル ネックレス
サイズ
⭐︎【高級】レッド ラビットヘアールチルクォーツ ネックレス 16.8g
幅　　0.5㎜
スワロススキー　ネックレス
長さ　40cm (アジャスター付)
r様 ティファニーストーン ネックレス 65cm ローズクォーツ リング 17号
重さ　約0.88g
givenchy vintage サークルロゴネックレス

ミキモトパールネックレス　ペンダントヘッド
購入時期:2023年6月上旬
晴ちゃんさん専用⭐️アーカー　ネックレス
購入先　:大手日本宝石卸売業者
レディースネックレス玉

美品　K18YG ネックレス　星　月　ハート
⚠️ご購入前にプロフィールを、お読み頂けたら幸いです。
ヴァンドーム青山　プラチナ・ウーマン　ダイヤモンドネックレス
　　宜しくお願いしますm(_ _)m
ミキモト　パールトップ　K18 ダイヤ付き
#sai商品在庫
アバランチ ゴールドネックレス　マリア

JF223★高級 ダイヤモンド0.105ct プラチナ ネックレス 鑑付
k18ならではの滑らかなベネチアンチェーンが
♧パール風メッキアクセサリー7点まとめ
キラキラと光を反射するので上品で女性らしい明るく
ボージェの世界、k18WGフレーム可愛い薔薇カメオペンダントネックレス
さり気ない本物の華やかさを演出します。
天然 アクアマリン ネックレス 12.8g

A432 メノウ タイガーアイ グリーンアベンチュリン 等 ネックレス 4連 紐
☆素人採寸ですので多少の誤差はご容赦下さいm(_ _)m
ティファニー TIFFANY&Co. オープンハート ネックレス トップ K18

ネックレス VUITTON
●その他、注意事項：
チベタンコーラル 山珊瑚ネックレス アンティーク
アイホンにて撮影撮影の為、実際の商品の色、質感などが、若干ですが、異なる場合があります。品質の状態は写真をご確認くださいm(_ _)m
グリーンサファイアのペンダントヘッド
材質···K18(18金)

天然 インカローズ ネックレス69.55g

商品の情報

商品の状態新品、未使用

お写真追加♡ランバンさんのスマホチェーン　ストラップ

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S-shiho様専用　k18ネックレス　スクリューチェーン　1.1㎜幅　18金

ティファニー カーブ オープン スクエア プレート ネックレス RH27
ご覧いただきありがとうございます^_^こちらの商品は繊細な極細ベネチアンチェーンのシンプルなk18ネックレスなりますよ♪( ´θ｀)素材　　k18 イエローゴールド刻印あり　　2ヶ所サイズ幅　　0.5㎜長さ　40cm (アジャスター付)重さ　約0.88g購入時期:2023年6月上旬購入先　:大手日本宝石卸売業者⚠️ご購入前にプロフィールを、お読み頂けたら幸いです。　　宜しくお願いしますm(_ _)m#sai商品在庫k18ならではの滑らかなベネチアンチェーンがキラキラと光を反射するので上品で女性らしい明るくさり気ない本物の華やかさを演出します。☆素人採寸ですので多少の誤差はご容赦下さいm(_ _)m●その他、注意事項：アイホンにて撮影撮影の為、実際の商品の色、質感などが、若干ですが、異なる場合があります。品質の状態は写真をご確認くださいm(_ _)m材質···K18(18金)

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商品の状態新品、未使用

上品な まめるりは様専用　ページベネチアンチェーン　0.5㎜幅　18金　18k ネックレス

15分钟前

上品な まめるりは様専用　ページベネチアンチェーン　0.5㎜幅　18金　18k ネックレス

¥10,080 ¥8,568

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上品な まめるりは様専用　ページベネチアンチェーン　0.5㎜幅　18金　18k ネックレス 上品な まめるりは様専用　ページベネチアンチェーン　0.5㎜幅　18金　18k ネックレス

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