上品な まめるりは様専用　ページベネチアンチェーン　0.5㎜幅　18金　18k ネックレス

ご覧いただきありがとうございます^_^

ラベンダーブレスレット（値段設定未定・交渉可）



美品 ヴァレンティノ ロングネックレスVALENTINO GARAVANI

こちらの商品は繊細な極細ベネチアンチェーンのシンプルなk18ネックレスなりますよ♪( ´θ｀)

4℃ダイヤネックレスk18YGイエローゴールド1.0g



サマンサティアラホワイトゴールドダイヤネックレス

素材 k18 イエローゴールド

ブラックダイヤモンド1ct ネックレス K18 アジャスター E0116

刻印あり 2ヶ所

美品 18金 喜平 ネックレス 2面 15.2g 50cm K18キヘイ



ヴィンテージシャネル オールドシャネル ネックレス

サイズ

⭐︎【高級】レッド ラビットヘアールチルクォーツ ネックレス 16.8g

幅 0.5㎜

スワロススキー ネックレス

長さ 40cm (アジャスター付)

r様 ティファニーストーン ネックレス 65cm ローズクォーツ リング 17号

重さ 約0.88g

givenchy vintage サークルロゴネックレス



ミキモトパールネックレス ペンダントヘッド

購入時期:2023年6月上旬

晴ちゃんさん専用⭐️アーカー ネックレス

購入先 :大手日本宝石卸売業者

レディースネックレス玉



美品 K18YG ネックレス 星 月 ハート

⚠️ご購入前にプロフィールを、お読み頂けたら幸いです。

ヴァンドーム青山 プラチナ・ウーマン ダイヤモンドネックレス

宜しくお願いしますm(_ _)m

ミキモト パールトップ K18 ダイヤ付き

#sai商品在庫

アバランチ ゴールドネックレス マリア



JF223★高級 ダイヤモンド0.105ct プラチナ ネックレス 鑑付

k18ならではの滑らかなベネチアンチェーンが

♧パール風メッキアクセサリー7点まとめ

キラキラと光を反射するので上品で女性らしい明るく

ボージェの世界、k18WGフレーム可愛い薔薇カメオペンダントネックレス

さり気ない本物の華やかさを演出します。

天然 アクアマリン ネックレス 12.8g



A432 メノウ タイガーアイ グリーンアベンチュリン 等 ネックレス 4連 紐

☆素人採寸ですので多少の誤差はご容赦下さいm(_ _)m

ティファニー TIFFANY&Co. オープンハート ネックレス トップ K18



ネックレス VUITTON

●その他、注意事項：

チベタンコーラル 山珊瑚ネックレス アンティーク

アイホンにて撮影撮影の為、実際の商品の色、質感などが、若干ですが、異なる場合があります。品質の状態は写真をご確認くださいm(_ _)m

グリーンサファイアのペンダントヘッド

材質···K18(18金)

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます^_^こちらの商品は繊細な極細ベネチアンチェーンのシンプルなk18ネックレスなりますよ♪( ´θ｀)素材 k18 イエローゴールド刻印あり 2ヶ所サイズ幅 0.5㎜長さ 40cm (アジャスター付)重さ 約0.88g購入時期:2023年6月上旬購入先 :大手日本宝石卸売業者⚠️ご購入前にプロフィールを、お読み頂けたら幸いです。 宜しくお願いしますm(_ _)m#sai商品在庫k18ならではの滑らかなベネチアンチェーンがキラキラと光を反射するので上品で女性らしい明るくさり気ない本物の華やかさを演出します。☆素人採寸ですので多少の誤差はご容赦下さいm(_ _)m●その他、注意事項：アイホンにて撮影撮影の為、実際の商品の色、質感などが、若干ですが、異なる場合があります。品質の状態は写真をご確認くださいm(_ _)m材質···K18(18金)

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

天然 インカローズ ネックレス69.55gお写真追加♡ランバンさんのスマホチェーン ストラップ新品未使用 マルジェラ MM6 ロゴ入りプレートシルバーネックレス ペンダント日曜日までSALE美品☆プラチナ850ダイヤモンドネックレス18k ゴールドネックレス ペリドット カラーストーンヴァンドーム青山 K10 ダイヤモンド ネックレス 3ストーン ライン 美品S-shiho様専用 k18ネックレス スクリューチェーン 1.1㎜幅 18金ティファニー カーブ オープン スクエア プレート ネックレス RH27