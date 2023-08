中古自転車 整備、販売、買取

GX 折りたたみ 電動アシスト自転車 小型12インチ FANVITA

モトチャリ

HONBIKE ホワイト 未開封 和柄

電動自転車30台~店頭在庫ございます。

地域限定送料無料 バッテリー新品 アシスタ 子供乗せ 茶 神戸市 電動自転車

※出品していない在庫車も多数あります。

クロスバイク Triace s120



BMC Roadmachine01 ONE ロードマシーンspecialized



スペシャライズド Sirrus2.0 マッドブラック Lサイズ クロスバイク

送料5000円以下地域は送料無料。

GIOS ジオス キッズ自転車 22インチ

※日時指定不可、月曜日~土曜日の午後のみ。

トレック マドン5.9 TREK MADONE5.9 シマノ

大津市なら送料1000円、和歌山市なら送料2000円となります。

【美品/使用少なめ】GIANT ジャイアント エスケープRX マットブラック S



Grand Canyon CF SL 7.9 29er 2016



【東京近郊直接受渡し限定】Bianchi ROMA Ⅳ フルカスタム

Bridgestone アシスタ

How i roll

品番:A44 A6D61 26インチ

cervelo s5 rival 2012

新基準リチウムバッテリーの中古車の出品になります。

meridaメリダsculturaスクルトゥーラ200カスタム!サイズML!



DE ROSA ロードバイク

・8,9AH新品バッテリー

☆5405子供乗せ電動アシスト自転車20インチ



BRIGESTONE アンジェリーノ 電動自転車 発送不可

※店頭販売もしておりますので、そちらが優先となりますのでご了承お願い致します。

MATE X 手渡し希望



❷5040子供乗せ電動アシスト自転車20インチ



FELT Verza Speed 40 クロスバイク 兵庫

・整備済みです。

DAHON Boardwalk D7 ダホン ボードウォークD7 マットグリーン



ビアンキ via nirone7 (TIAGRA)

・充電器は付属します。

超パワー最強1200Wモーター 全体アルミフレ EBIKE電動アシスト自転車



Intense Uzzi SL ソフトテール

・鍵は2本です。

Domane AL 2 Disc トレック ドマーネ ロードバイク サイズ49



北海道札幌近郊 中古自転車27インチ シティサイクル JAGUAR 整備調整済み

・前後タイヤチューブ新品です。

Cinelli supercorsa チネリ スーパーコルサ 52 ピスタ



DAYTONA DE01 折り畳み 新品

・サドル、グリップ新品です。

さとー様専用canyon Endurace 7 RB サイズS



へんしんバイク 14インチ

・リアキャリアはクラス27(最大積載量27キロ)でチャイルドシート装着対応です。

子供用(女の子)22インチ自転車 「直接引き渡し限定」



MARIN ドンキー 22インチ

・電気系は1ヵ月保証させて頂きます(スイッチ、モーター、バッテリー、充電器)

【専用出品】初音ミク ロードバイク



(東京近郊 受渡し希望) MIYATA クロスバイク シングルギア 状態良好



※専用商品:中古・電動アシスト自転車



❶5199子供乗せ電動アシスト自転車YAMAHA 20インチ良好バッテリー

※中古品ですので傷やサビ汚れはありますので、新車同様のコンディションを想像される方、神経質な方はお控え下さい。

専用ですアーレスバイク BMX 20インチ



電動 小型 自転車 エネループ サンヨー SANYO

・兵庫県の防犯登録になりますが、当方がさせて頂きますので、落札金額プラス600円かかりますのでご了承下さい。

【純正バッグ付】Carryme 折り畳み自転車 チョコレート

(他府県でも有効です)

最終値下げ!宮崎県限定 アサヒサイクル TRADLINE 27インチ

※防犯登録無しでの販売は出来ません。

ストライダ STRIDA 自転車 折りたたみ 美品



大人用三輪車 美品•車庫保管 送料込み価格

【配送について】

BROMPTON M3L ベビーピンク

※関西以外へは配達出来ません。

折り畳み式自転車(A-bike)最終お値下げしました!

(兵庫県北部、京都府北部、奈良県南部、和歌山県、滋賀県は必ず入札前にご質問お願いします。)

DEROSA PROTOS(デローザ プロトス)



surly lowside サーリー ローサイド Mサイズ フレームセット

・日時の都合を合わせて頂ける場合のみ、当方が軽トラックにて配達させて頂きます。

メリダ リアクト MERIDA REACTO TEAM 完成車

○○日○時~○時

DOPPELGANGER ROADYACHT ミニベロ

○○日○時以降~

【新品】FUN 700C サイズ50 アルミ カーボン ピストバイク 自転車

ご希望の日時を3パターン以上ご提示頂いて、その中から選ばせて頂きます。

グラベルロード

(〇日〇時とピンポイントでのご指定は承れません)

【美品】【値下げ】コーダーブルーム 20インチ



H/Wさま専用

例)神戸市内→1000円~2000円

コーダブルーム 18インチ 子供用自転車

例)大阪市内→3000円

新品 パパバイクストームプロ

例)京都市内→5000円

MATEx

例)奈良市内→5000円

K3.lke様専用 メリダ リアクト4000 xsサイズ 2018年モデル

例)大津市内→6000円

5269 電動自転車ヤマハ子供乗せ 20インチ 高性能バッテリー ゴールド

例)和歌山市内→7000円

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

