超爆安 ディズニー プーさんパズル 300ピース 額縁

数年前に新品を購入後、自宅の壁に飾っていました。引越しにあたり出品します。荷造りに時間が掛かってしまう為、短期出品を予定しております。※フレームに塗装剥がれが見られます(画像2~4)同色のペンキをお持ちでしたらお直しお願いします。★フレーム付き★パズル、フレーム共にテンヨーです。★夜になると灯りを蓄積し月が光ります。 メーカー表記/30.5 × 43cm中古品ですが画像でご判断下さりお探しでしたら宜しくお願いします。パズルのお纏め、ご要望ありましたらご相談下さい。額の素材...木製フレーム向き...横向き(縦横兼用フレーム)用途...ジグソーパズル#ディズニーパズル#プーさんパズル#テンヨー#300ピース

