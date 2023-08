#lifewith74shovel

●スターオブハリウッド×

ヴィンス・レイ

" THE WILDCAT GIRLS"

コットン開襟シャツ

SH38376

新品

日本製

定価19800円

●コンディション

★★★★★★★★★★

【評価 10/10】

新品

●以下ネットから引用します。

現在でも強い影響を与え続ける50'sカルチャー。そんな1950年代のアイテムの中でも特にデザイン性、アート性で異彩を放ち見た者を虜にする幻のブランド「STAR OF HOLLYWOOD」。そんな「STAR OF HOLLYWOOD」と50'sカルチャーを色濃く表現した作品を生み出すアーティスト「VINCE RAY」とのコラボレーションシリーズ。

●サイズM

着丈66.5センチ

肩幅47センチ

袖丈21.5センチ

身幅55.5センチ

※誤差はご容赦願います。

●素材

コットン100%

●色

薄ライムグリーン

●出品にあたり全体チェックしましたが上記以外特に気になる汚れ傷はありませんが自宅保管のためご理解のある方の御購入をお願い致します。

●小さくたたんでの発送となります。多少のシワがつくとは思いますがご容赦願います。

以下の検索用

#チャンピオン

#レインスプーナー

#サンサーフ

#マッコイ

#バズリクソンズ

#ウエアハウス

#ダブルワークス

#2NDHAND

#フェローズ

#フルカウント

#ウエストライド

#フラットヘッド

#クッシュマン

#シュガーケーン

#東洋エンタープライズ

#トイズマッコイ

#リアルマッコイズ

#フルカウント

#ドゥニーム

#エヴィス

#スタジオダルチザン

#ドライボーンズ

#ジェラード

#ジョンブル

#lifewith74shovel アメカジブランドまとめてあります。●スターオブハリウッド×ヴィンス・レイ" THE WILDCAT GIRLS" コットン開襟シャツSH38376新品日本製 定価19800円●コンディション★★★★★★★★★★【評価 10/10】新品●以下ネットから引用します。現在でも強い影響を与え続ける50'sカルチャー。そんな1950年代のアイテムの中でも特にデザイン性、アート性で異彩を放ち見た者を虜にする幻のブランド「STAR OF HOLLYWOOD」。そんな「STAR OF HOLLYWOOD」と50'sカルチャーを色濃く表現した作品を生み出すアーティスト「VINCE RAY」とのコラボレーションシリーズ。●サイズM着丈66.5センチ肩幅47センチ袖丈21.5センチ身幅55.5センチ ※誤差はご容赦願います。●素材コットン100%●色薄ライムグリーン●出品にあたり全体チェックしましたが上記以外特に気になる汚れ傷はありませんが自宅保管のためご理解のある方の御購入をお願い致します。●小さくたたんでの発送となります。多少のシワがつくとは思いますがご容赦願います。以下の検索用#チャンピオン#レインスプーナー#サンサーフ#マッコイ#バズリクソンズ#ウエアハウス#ダブルワークス#2NDHAND #フェローズ#フルカウント#ウエストライド#フラットヘッド#クッシュマン#シュガーケーン#東洋エンタープライズ#トイズマッコイ#リアルマッコイズ#フルカウント#ドゥニーム#エヴィス#スタジオダルチザン#ドライボーンズ#ジェラード#ジョンブル

