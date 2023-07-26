お知らせ ログイン 会員登録 出品
【絶品】 Canon EF 70-300 f:4-5.6 IS II USM レンズ(ズーム)

商品の説明

完動品です
パナソニックLUMIX H-PS45175
僅かなチリなどありますが、写りには全く問題ございません。

オリンパス 40-150mm F4.0-5.6 R 望遠レンズ シルバー

商品の情報

商品のサイズキヤノンEFマウント
商品の状態やや傷や汚れあり
完動品です僅かなチリなどありますが、写りには全く問題ございません。

商品の情報

商品のサイズキヤノンEFマウント
商品の状態やや傷や汚れあり

【絶品】 Canon EF 70-300 f:4-5.6 IS II USM レンズ(ズーム)

55分钟前

【絶品】 Canon EF 70-300 f:4-5.6 IS II USM レンズ(ズーム)

¥44,444 ¥24,444

(税込) 送料込み
3
8
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

beb4acd377

 1538

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (8)

beb4acd377
【絶品】 Canon EF 70-300 f:4-5.6 IS II USM レンズ(ズーム) 【絶品】 Canon EF 70-300 f:4-5.6 IS II USM レンズ(ズーム)
ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【絶品】 Canon EF 70-300 f:4-5.6 IS II USM レンズ(ズーム)
© www.inba.net, Inc.