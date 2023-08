ご閲覧いただきありがとうございます!

【商品詳細】

SUPREME

シュプリーム

small box logo zipup hoodie

スモールボックスロゴ ジップアップ フーディ

supremeのスモールボックスロゴジップアップパーカーのご紹介です。

人気のボックスロゴに、

裏地はsupremeのロゴ総柄となっており、

外も内もブランド感満載のお品物。

裏地もパイルとなっており、

春先の今重宝いただけます。

中古でも出回りの少ないモデルとなりますので、

お早めにご検討下さい。

サイズ···S

着丈···64cm

身幅···55cm

腕丈···64cm

肩幅···48cm

カラー···ネイビー

袖···長袖

素材···コットン

季節感···春秋冬

その他、COMME des GARCONS HOMME PLUS

(コムデギャルソンオムプリュス)や、

yohji yamamoto pour homme

(ヨウジヤマモトプールオム)等、

着なくなった多数のドメスティックブランドを

多数出品しております。

本商品の採寸は、平置きでの計測となります。

個人採寸になりますので、誤差が生じる場合がありますので予めご了承ください。

お写真の撮り直し、ご質問などのコメントも心よりお待ちしております!

お気軽にコメント欄にご質問等お書きください!

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

